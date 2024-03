Popdoku bei RTLZWEI überzeugt, während «Manifest» weiter verliert

Quotennews

30 Jahre Scooter hieß es gestern bei RTLZWEI. Kabel Eins verliert hingegen mit der Dramaserie von Woche zu Woche mehr Zuschauer.



RTLZWEI sendete zur Primetime die Doku, welche die Band Scooter anlässlich des 30. Geburtstags in den Fokus nahm. Gleich die zweite Single „Hyper Hyper“ war ein voller Erfolg und brachte über 300 Wochen in den Albumcharts sowie 100 Goldene- und Platin-Platten weltweit ein. Der Frontmann Hans Peter Geerdes alias H. P. Baxxter erzählte von den Anfängen im Kinderzimmer bis hin zum Aufstieg auf riesige Bühnen.Die letzte Ausgabe, zum Thema 50 Jahre Hip Hop, hatte Anfang Oktober bei 0,35 Millionen Fernsehenden lediglich magere 1,5 Prozent Marktanteil eingebracht. Bei den 0,19 Millionen Jüngeren waren solide 3,8 Prozent zustande gekommen. Gestern sicherten sich die 0,50 Millionen Zuschauer ein passables Resultat von 2,1 Prozent. Außerdem überzeugte die Übertragung bei den 0,27 Millionen Umworbenen, so dass hier starke 5,7 Prozent Marktanteil gemessen wurden.Kabel Eins führte unterdessen die Ausstrahlung der Dramaseriefort. Nach einem erfolgreichen Start war man in der Vorwoche auf ein unzureichendes Niveau zurückgefallen. Aus diesem Tief kam man auch gestern nicht mehr hinaus. Den ganzen Abend über lag die Reichweite bei 0,32 bis 0,35 Millionen Interessenten. Somit bewegte man sich im Bereich von miesen 1,3 bis mäßigen 2,2 Prozent. Die 0,07 bis 0,09 Werberelevanten landeten ebenfalls zwischen ernüchternden 1,8 sowie 2,0 Prozent Marktanteil.