MDR verpasst «Die Spur der Täter»-Podcast neuen Namen

Vermischtes

Künftig heißt der True-Crime-Podcast «ARD Crime Time» und dient als Begleitformat der gleichnamigen ARD-Reihe.

Seit einigen Jahren beleuchten die ARD-Anstalten in der True-Crime-Reihebesonders aufsehenerregende Fälle der deutschen Kriminalgeschichte. Gleichzeitig veröffentlicht der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) seit 2019 den Podcast. Dieser wird nun zum Begleitformat der Mediatheken-Serie umgewandelt und hört künftig ebenfalls auf den NamenAlle 14 Tage bieten die Hosts Anne Eichhorn, Mattis Kießig und Felix Gebhardt zusätzliche Audio-Inhalte zu den Kriminalfällen von «ARD Crime Time». Die erste Episode erscheint am morgigen Samstag, 16. März, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Darin spricht Kießig mit dem ehemaligen Kriminalisten und Entführungsexperten Wolfgang Benz über einen Indizienprozess aus dem Jahr 2010, der 29 Jahre nach der eigentlichen Tat stattfand. Ein Mann wurde wegen der Entführung und Tötung der zehnjährigen Ursula Herrmann zu lebenslanger Haft verurteilt. Er beteuert bis heute seine Unschuld und versucht, dies nach seiner Haftentlassung 2023 zu beweisen.„Geschichten über wahre Verbrechen fesseln die Menschen. Dem Team rund um «Die Spur der Täter» gelingt es dabei, die spannendsten Fälle mit viel Erzählkunst, Leidenschaft und Respekt den Hörerinnen und Hörern nahe zu bringen. Die Aufnahme in die «ARD Crime Time»-Familie ist nur folgerichtig. Ich freue mich, dass der MDR die ARD mit herausragenden digitalen Audio- und Video-Inhalten weiter stärkt“, erklärt MDR-Chefredakteurin Julia Krittian.