«Doctor Who» startet am 11. Mai

Die BBC stellt bereits um Mitternacht die ersten zwei Episoden vorab online.

kehrt am 11. Mai mit einem Paukenschlag zurück. Die Tardis wird ihre Weltpremiere im Whoniversum feiern, und für die Zuschauer in Großbritannien wird der Doctor zum ersten Mal mit zwei Episoden auf dem BBC iPlayer um 00:00 Uhr am Samstag landen, bevor er später am selben Tag auf BBC One kurz vor dem großen Finale des Eurovision Song Contest zu sehen sein wird. Disney+ stellt die Episoden außerhalb Großbritanniens zur Verfügung.In der neuen Staffel von Doctor Who kehrt Ncuti Gatwa als fünfzehnter Doktor an die Seite von Millie Gibson als Ruby Sunday zurück, nachdem die beiden am Weihnachtstag in „The Church on Ruby Road“ ihr umjubeltes Debüt gegeben hatten. In der kommenden Serie werden die Zuschauer den Doctor und Ruby auf ihren Abenteuern durch Zeit und Raum in unbekannte Länder, in die englische Regency-Ära, in Weltraumwelten und in die 60er Jahre begleiten.In dieser Staffel kehren auch Michelle Greenidge als Carla Sunday, Angela Wynter als Cherry Sunday und Anita Dobson als Mrs. Flood zurück. Weitere Gaststars sind Jinkx Monsoon, Aneurin Barnard, Yasmin Finney, Jonathan Groff, Bonnie Langford, Jemma Redgrave, Lenny Rush und Indira Varma, weitere werden in Kürze bekannt gegeben.Showrunner Russell T. Davies: "Ich freue mich sehr, endlich eine neue Staffel mit den gemeinsamen Abenteuern des Doktors und Ruby zu starten. Monster! Verfolgungsjagden! Bösewichte! Geheimnisse! Und ein schreckliches Geheimnis, das seit Jahrzehnten Zeit und Raum umspannt. Verpassen Sie keine Sekunde!“ «Doctor Who» wird von Bad Wolf mit BBC Studios für die BBC und Disney Branded Television produziert.