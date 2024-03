James-Bond-Marathon weiterhin an der Spitze des privaten Filmprogramms

Quotennews

ProSieben zog die Strategie der vergangenen Wochen weiter durch und überzeugte damit vor allem auf dem Gesamtmarkt.



Wie schon in den Wochen zuvor setzte ProSieben seinen James-Bond-Marathon fort und setzte sich damit ein weiteres Mal vor das restliche Filmprogramm. Los ging es mit, was mit 0,91 Millionen Zuschauern für hohe 3,8 Prozent Marktanteil sorgte. Die 0,28 Millionen Jüngeren blieben hingegen bei akzeptablen 5,7 Prozent hängen.erhöhte im Anschluss mit einem Publikum von 0,56 Millionen Menschen auf starke 5,2 Prozent. Die 0,19 Millionen Umworbenen landeten nun bei soliden 7,7 Prozent Marktanteil.Sat.1 setzte hingegen zur Primetime auf die Free-TV-Premiere des Animationsfilms, was mit 0,82 Millionen Zuschauern bei mäßigen 3,3 Prozent landete. Die 0,33 Millionen Werberelevanten fuhren hingegen gute 6,7 Prozent Marktanteil ein. Es folgte der Science-Fiction-Film «Ant-Man and the Wasp» ► mit 0,49 Millionen Neugierigen und mauen 3,1 Prozent. Die 0,22 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren mit 6,2 Prozent knapp unter den Senderschnitt gerutscht.Bei VOX kam der Superheldenfilmmit 0,82 Millionen Zusehenden auf akzeptable 3,4 Prozent. Bei einem jüngeren Publikum von 0,42 Millionen Menschen waren hohe 8,5 Prozent Marktanteil möglich. Mit dem Thrillerlandeten die 0,55 Millionen Fernsehenden bei passablen 3,9 Prozent Marktanteil. Die 0,29 Millionen Umworbenen erhöhten die Quote auf starke 9,2 Prozent.