Ohje, «Achtung Abzocke» lief auch mal besser

Quotennews

Bei der Vorabendsendung «Achtung Kontrolle!» drehte das Wien unter anderem im Haus des Meeres in Wien.

Seit 7. März 2024 ist Peter Giesel wieder im Kabel Eins-Programm vertreten. Doch bislang schauten maximal 0,75 Millionen Zuschauer ab drei Jahren zu, im Hochsommer 2023 waren bis zu 0,89 Millionen Zusehende möglich. Vor acht Tagen wurden nur 3,8 Prozent in der Zielgruppe erreicht. Aber der Reihe nach: Eine neue Ausgabe verfolgten am Donnerstag um 20.15 Uhr 0,56 Millionen Fernsehzuschauer und führte zu einem Marktanteil von 2,3 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen standen 0,28 Millionen auf die Uhr, das waren gute 5,6 Prozent.Beibeschäftigte sich mit Blind-Booking-Portale im Internet und ging der Frage nach, ob man dort abgezockt wird. Außerdem sahen 0,44 Millionen Menschen ab drei Jahren, welche Reise-Gadjets sich lohnen. Das Magazin erreichte einen Marktanteil von 2,8 Prozent. 0,15 Millionen 14- bis 49-Jährige schalteten ein und brachten einen Marktanteil von 4,1 Prozent mit.Bereits um 17.55 Uhr sendete Kabel Eins eine neue Ausgabe von. Dieses Mal drehte man beim Grieche Olive in Ellerstadt. 0,51 Millionen Menschen sahen die Koch-Dokumentation, die 3,4 Prozent Marktanteil brachte. In der Zielgruppe waren 0,16 Millionen und tolle 7,7 Prozent drin. Eine Stunde später warunter anderem in Wien unterwegs. Das wollten 0,49 Millionen Zuschauer sehen, somit hatte man 2,4 Prozent Marktanteil. Bei den Umworbenen standen 5,0 Prozent auf dem Quotenzettel, 0,17 Millionen 14- bis 49-Jährige waren dabei.