Miss USA bleibt bei The CW

US-Fernsehen

Außerdem wird der Sender die nächsten Jahre Miss Teen USA ausstrahlen.

The CW Network gab bekannt, dass es eine exklusive, mehrjährige Sendepartnerschaft mit der Miss USA-Wahl und der Miss Teen USA-Wahl eingegangen ist.wird am Sonntag, den 4. August, live ausgestrahlt. Zusätzlich wird der dazugehörige Wettbewerb,, am Donnerstag, 1. August, live gezeigt.Die letztjährige Ausstrahlung des «Miss USA Pageant» auf The CW war die Nummer 1 unter den neuen Sondersendungen des Jahres und lieferte die stärkste Leistung des Wettbewerbs in den letzten drei Jahren im Fernsehen. Die letzten Momente der Show, einschließlich der Krönung von Miss Utah, Noelia Voigt, zur Miss USA, erreichten laut Nielsen eine Spitzeneinschaltquote von über 1,1 Millionen Zuschauern insgesamt.„Wir fühlen uns geehrt, unsere Partnerschaft mit der Miss USA- und Miss Teen USA-Organisation fortzusetzen, um diese beiden Qualitätswettbewerbe auszustrahlen, die bei Legionen von Fans im ganzen Land Anklang finden“, sagte Heather Olander, Head of Unscripted Programming, The CW Network. „Wir freuen uns darauf, die traditionsreiche Geschichte dieser Wettbewerbe, aufgefrischt mit einer modernen Sensibilität, auf The CW für die nächsten drei Jahre fortzusetzen.“„Die Miss USA und Miss Teen USA Organisation ist begeistert, mit The CW Network zusammenzuarbeiten, um die Miss USA und nun auch die Miss Teen USA dem Publikum und den Zuschauern im ganzen Land näher zu bringen“, sagte Laylah Rose, Präsidentin und CEO der Organisation. „Die Miss-USA- und Miss-Teen-USA-Wettbewerbe ziehen das Publikum seit Jahrzehnten mit ihrem unerschütterlichen Engagement für eine positive Wirkung in ihren Gemeinden in ihren Bann. Durch unsere aufregende Partnerschaft mit The CW, einer Mischung aus Nostalgie und Innovation, freuen wir uns darauf, diesen prestigeträchtigen Wettbewerb zu präsentieren und ein beliebtes Grundnahrungsmittel in Familienhäusern überall zu bleiben.“Dies ist der erste Wettbewerb der Miss USA nach neuen Regeln, die darauf abzielen, den Wettbewerb zu modernisieren, um die Ziele der Frauen von heute besser widerzuspiegeln, und sich von den vor mehr als 70 Jahren festgelegten Regeln zu lösen. In diesem Jahr kann zum ersten Mal jede erwachsene Frau an der Miss USA-Wahl teilnehmen, unabhängig von Alter, Familienstand oder elterlichem Status.