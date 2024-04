«3 Body Problem» dominiert die Charts

US-Quoten

Die Krankenhausserie «The Resident» startet erfolgreich bei Hulu und Netflix.

Am 21. März 2024 veröffentlichte der Streamingdienst Netflix die erste Staffel vonund nach über einem Monat ist noch immer keine zweite Staffel in Sicht. Doch das könnte sich für die Macher von «Game of Thrones» bald ändern, denn Nielsen hat die Zahlen für den US-Markt zwischen dem 25. und 31. März veröffentlicht. Die Science-Fiction-Serie erreichte 1,786 Milliarden Streaming-Minuten.Auf Hulu und Netflix startete die Serie, die FOX zwischen 2018 und 2023 ausstrahlen wird. Das Format mit Matt Czuchry und Emily VanCamp, das in Deutschland den Titel «Atlanta Medical» trägt, erreichte 1,480 Milliarden Streaming-Minuten. Die Netflix-Doku-Serieerzielte mit ihren drei Episoden 1,001 Milliarden Streaming-Minuten. Die Kinderserieerzielte bei Disney+ 963 Millionen Minuten. Paramount+ und Netflix verzeichneten 912 Millionen Minuten mit. Die Serieerzielte bei Hulu 837 Millionen Minuten.Der Spielfilmmit Jake Gyllenhaal war ein großer Erfolg bei Prime Video. Amazon verzeichnete 812 Millionen Streamingminuten. Die Serienundkamen auf 778 bzw. 714 Millionen Minuten. Die fünfteilige Crime-Dokukam auf weitere 680 Millionen Streaming-Minuten.