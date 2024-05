Neue Folgen von «Mein Traumhaus auf dem Land»

TV-News

Der Pay-TV-Sender RTL Living strahlt die zweite Runde der britischen Show aus.

, das in Großbritannien unter «Build Your Dream Home in the Country» entsteht, wird ab Mittwoch, den 22. Mai 2024, in Deutschland beim Pay-TV-Sender RTL Living fortgesetzt. Zehn neue Geschichten hat die Firma Pi Productions Ltd umgesetzt. Im Mittelpunkt der Show steht Moderator Mark Millar.Mark hilft einem Paar beim Bau ihres Eigenheims auf dem Lande in Lancashire, mit riesigen, raumhohen Fenstern für die Aussicht, einer offenen Küche und einem Wohnbereich sowie Schlafzimmern mit eigenen Balkonen. Um sich das leisten zu können, übernehmen sie die Projektleitung, die Planung und die Arbeiten vor Ort selbst. Da sie jedoch keine Erfahrung haben, sehen sie sich mit Verzögerungen und emotionalen Druck konfrontiert.In dieser Channel 5-Serie hilft Großbritanniens beliebtester Baumeister Mark Millar Menschen in ganz Großbritannien, die den mutigen Schritt wagen, ihr eigenes Haus zu bauen, anstatt eine Standardimmobilie zu kaufen. Mark Millar nimmt eine aktive Rolle ein, macht sich die Hände schmutzig und hilft ihnen, ihre Träume zu verwirklichen. Mit seiner charakteristischen Geradlinigkeit, seiner Energie und seinem Sinn für Spaß begleitet er verschiedene Familien, die alle Arten von Projekten in Angriff nehmen - von Neubauten bis hin zu Bausatzhäusern und von Umbauten bis hin zu Erweiterungen -, während sie sich bemühen, Traumhäuser zu bauen, die sie sich sonst nicht leisten könnten.