«Three Wise Men and a Baby» bekommt eine Fortsetzung

US-Fernsehen

Paul Campbell, Tyler Hynes, Andrew Walker und Margaret Colin werden wieder mit an Bord sein.

Hallmark Channel gab bekannt, dass die fabelhaften Brenner-Brüder zurück sind - und Brenner als je zuvor - in. Paul Campbell («The Cases of Mystery Lane»), Tyler Hynes («Shifting Gears»), Andrew Walker («Christmas Island») und Margaret Colin («Gossip Girl») spielen erneut ihre Rollen in der brandneuen Fortsetzung von «Three Wise Men and a Baby» - der meistgesehenen Originalfilmpremiere des Jahres 2022. Der Film, der sich derzeit in Produktion befindet, soll noch in diesem Jahr im Rahmen des 15. jährlichen Programm-Events „Countdown to Christmas“ des Senders Premiere feiern.„Zuschauer und Kritiker sind gleichermaßen dem Charme von Paul, Tyler und Andrew als Brenner-Brüder in «Three Wise Men and a Baby» verfallen“, begann Jennifer Kramer, Vice President, Development, Hallmark Media. „Das einzige, was wir von ihnen gehört haben, war, dass sie mehr wollten. Wir freuen uns darauf, diese Wünsche zu erfüllen, und zwar mit einer Geschichte, die mit mehr Humor und vor allem mit mehr Herz gefüllt ist.Die Geschichte beginnt fünf Jahre später, als sich die Brenner-Brüder auf ein weiteres denkwürdiges Weihnachtsfest vorbereiten. Durch eine verrückte Wendung der Ereignisse, die möglicherweise von den Brüdern selbst herbeigeführt wurde, tritt der Regisseur des Schulmusicals von Lukes (Walker) Sohn Thomas (Miles Marthaller, Round and Round) zurück. Luke will unbedingt die Bühnenträume seines Sohnes verwirklichen und bittet deshalb seine Brüder Taylor (Hynes) und Stephan (Campbell) um Hilfe. In der Zwischenzeit lernt das Trio den neuen Freund ihrer Mutter Barbara (Margaret Colin, Gossip Girl, Three Men and a Baby) kennen, und die Brüder müssen sich mit ihren eigenen Gefühlen zu dieser Beziehung auseinandersetzen. Wie es sich für die Brenner-Brüder gehört, werden sie alle ein Weihnachten erleben, das sie nie vergessen werden.Der Spielfilm ist von Lighthouse Pictures Inc. Trevor McWhinney, Jamie Goehring, Gemma Martini und Shawn Williamson sind ausführende Produzenten. Der Film wird von Catherine Kretz produziert. Terry Ingram führt Regie nach einem Drehbuch von Paul Campbell & Kimberley Sustad und Russell Hainline.