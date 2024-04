London Eye-Show in Vorbereitung

England

Die Produktionsfirma Wheelhouse hat sich mit Merlin Entertainment zusammen geschlossen.

Merlin Entertainments, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Markenunterhaltung, gibt stolz eine aufregende Partnerschaft mit dem in den USA und Großbritannien ansässigen Medienunternehmen Wheelhouse bekannt. Die Partnerschaft wird die kultigen Attraktionen von Merlin mit der kreativen und produktionstechnischen Expertise von Wheelhouse zusammenbringen, um eine Reihe von Unterhaltungsinhalten zu schaffen, einschließlich origineller, nicht geskripteter TV-Programme, die Zuschauer aller Altersgruppen auf der ganzen Welt unterhalten und inspirieren.Die Partnerschaft wird Merlins Fachwissen bei der Schaffung fesselnder und mitreißender Erlebnisse für Millionen von Gästen in seinen mehr als 140 Attraktionen in 23 Ländern weltweit, zu denen mehr ikonische Wahrzeichen gehören als bei jedem anderen Unternehmen für Unterhaltungsziele, zusammen mit Wheelhouses Talent bei der Entwicklung und Produktion überzeugender Inhalte für das Fernsehen und andere Plattformen nutzen. Die Partnerschaft wird das Potenzial von Merlins renommierten Marken wie „Sea Life“ und anderen aus dem Markenportfolio von Gateway Attractions, darunter das London Eye und Warwick Castle, sowie von berühmten Standorten wie Alton Towers, Thorpe Park und Chessington World of Adventures Resort ausloten, um aufregende TV-Programme zu entwickeln, die ein breites Spektrum an Genres abdecken, darunter Reality, Dokumentationen und Gameshows, die für jeden Zuschauergeschmack etwas bieten.Unter der Leitung von Brent Montgomery, dem Gründer und CEO von Wheelhouse, entstehen erfolgreiche Serien für Netflix , Hulu und Max sowie für eine Vielzahl von US-amerikanischen Kabel- und Fernsehsendern. Bevor er Wheelhouse gründete, war Montgomery CEO von ITV America, das internationale Hits wie "Hell's Kitchen", "Queer Eye" und "Alone" produziert.Glenn Hugill («Deal or No Deal», «The Mole»), Chief Content Officer von Wheelhouse und Präsident der britischen Abteilung des Unternehmens, wird die Wheelhouse-Merlin-Produktion leiten und beaufsichtigen.Darüber hinaus wird die Zusammenarbeit zwischen Merlin und Wheelhouse die Talent- und Digitalstrategien von Wheelhouse DNA - der auf Kreative fokussierten Abteilung des Unternehmens - und der Talentmanagement-Abteilung Additive Creative integrieren. Es wird erwartet, dass die Partnerschaft auch Synergien schafft und die Markenbekanntheit beider Parteien durch strategische Cross-Promotion stärkt und dem Publikum ein nie dagewesenes Unterhaltungserlebnis bietet.