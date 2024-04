Roku gewinnt 1,6 Millionen Abonnenten

Wirtschaft

Das Unternehmen schreibt aber weiterhin Verluste.

Der Streamingdienst Roku hat am Donnerstag seine Quartalszahlen veröffentlicht. In den ersten drei Monaten 2024 stieg der Umsatz binnen Jahresfrist von 741,0 auf 881,5 Millionen US-Dollar. Der Geräteumsatz verbesserte sich von 106,4 auf 126,5 Millionen US-Dollar, die Streamingdienste legten von 634,6 auf 754,9 Millionen US-Dollar zu. Der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen betrug allerdings nur 40,9 Millionen US-Dollar. In den Monaten Januar, Februar und März 2024 verbrannte das Unternehmen noch 69,1 Millionen US-Dollar. Der Nettoverlust belief sich auf 72,0 Millionen US-Dollar, vor einem Jahr waren es noch 212,5 Millionen US-Dollar.Die Zahl der Abonnenten konnte der Streamingdienst innerhalb eines Jahres um zehn Millionen steigern, seit Jahresbeginn hat Roku 1,6 Millionen Abonnenten hinzugewonnen und liegt nun bei 81,6 Millionen. Im Durchschnitt gab ein Kunde 40,65 US-Dollar aus, im Vorjahreszeitraum waren es 40,67 US-Dollar. Die Streamingstunden kletterten von 25,1 auf 30,8 Milliarden.„Mit mehr als 81 Millionen Streaming-Haushalten weltweit und der Nummer 1 unter den TV-Streaming-Plattformen nach Streaming-Stunden in den USA hilft Roku Streaming-Diensten dabei, Abonnenten zu gewinnen, zu halten und zu binden“, teilte das Unternehmen mit. „Im ersten Quartal wuchsen die Vertriebsaktivitäten für Streaming-Dienste schneller als die Plattformeinnahmen insgesamt, was zum Teil auf Preiserhöhungen für abonnementbasierte Apps auf unserer Plattform zurückzuführen ist. Live-Sport beschleunigt weiterhin den Wechsel der Zuschauer vom traditionellen Fernsehen zum Streaming und war im ersten Quartal eine treibende Kraft für SVOD-Abonnements auf unserer Plattform.“