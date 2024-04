CBS verlängert «The Equalizer»

US-Fernsehen

Die Verlängerung für die Drama-Serie kommt verhältnismäßig spät.

CBS gab bekannt, dass die erfolgreiche Dramaseriefür die Jahre 2024-2025 verlängert wurde. "«The Equalizer», mit der unvergleichlichen Queen Latifah in der Hauptrolle, hat alle besten Elemente eines starken Dramas", sagte Amy Reisenbach, Präsidentin von CBS Entertainment. "Die Serie ist gespickt mit Spannung, Heldentum, hohen Einsätzen und beeindruckenden Charakteren, für die unser Publikum einsteht. Wir freuen uns auf eine weitere dynamische Staffel."«The Equalizer» ist die Nummer 1 der Unterhaltungssendungen bei den afroamerikanischen Zuschauern. Laut Nielsen Most Current Data gehört die Serie zu den Top 10 der Primetime-Serien und liegt mit 7,89 Millionen Zuschauern auf Platz 8 der bisherigen Saison. Das Format wird auf dem CBS Television Network ausgestrahlt und ist als Live- und On-Demand-Stream auf Paramount+ verfügbar.«The Equalizer» ist eine Neuinterpretation des Serienklassikers mit der Oscar-nominierten und mehrfach ausgezeichneten Queen Latifah («Chicago») in der Hauptrolle als Robyn McCall, einer rätselhaften Frau mit geheimnisvollem Hintergrund, die ihre umfassenden Fähigkeiten als ehemalige CIA-Agentin einsetzt, um denen zu helfen, die sonst nirgendwo hin können.Lorraine Toussaint, Tory Kittles, Adam Goldberg, Liza Lapira und Laya DeLeon Hayes spielen ebenfalls mit. Andrew Marlowe, Terri Edda Miller, Dana Owens (Queen Latifah), John Davis, John Fox, Debra Martin Chase, Richard Lindheim (Mitschöpfer der ursprünglichen «Equalizer»-Fernsehserie, die vier Staffeln lang auf CBS lief), Shakim Compere, Joseph C. Wilson und Loretha Jones sind ausführende Produzenten für Universal Television, eine Abteilung der Universal Studio Group, in Zusammenarbeit mit den CBS Studios. Die ausführenden Produzenten Joseph C. Wilson und Adam Glass sind die Co-Showrunner.