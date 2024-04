TelevisaUnivision erhöht Verluste

Wirtschaft

In Mexiko ist das spanischsprachige Angebot weiterhin sehr erfolgreich.

Der Umsatz des Unternehmens TelevisaUnivision mit den Fernsehsendern Univision, Galavision und UniMas, Televisa Networks sowie dem Streamingdienst Vix wächst weiter. Wie das Unternehmen mit Sitz in New York, Mexiko und Miami mitteilte, kletterte der Umsatz um sieben Prozent auf 1,149 Milliarden US-Dollar. In den USA blieb der Umsatz mit 739,9 Millionen US-Dollar nahezu stabil, in Mexiko verbesserte er sich von 331,8 auf 409 Millionen US-Dollar. Das Werbegeschäft wuchs um 19 Prozent, die Bezahldienste legten um 34 Prozent zu.Dennoch reichen diese Umsätze nicht aus, um die hohen Ausgaben für Personal und Inhalte zu decken. Das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen lag bei -66,8 Millionen US-Dollar nach 38,3 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Da TelevisaUnivision Steuerrückzahlungen erhielt, reduzierte sich der Verlust auf 52,0 Millionen US-Dollar. Im Vorjahr musste noch Geld an den Fiskus abgeführt werden, was zu einem Minus von drei Millionen Euro führte."Das Jahr 2024 hat mit einem großen Umsatzwachstum und weiteren Fortschritten bei unseren wichtigsten strategischen Initiativen stark begonnen. Unser DTC-Geschäft entwickelt sich sehr gut und ist auf dem besten Weg, in wenigen Monaten profitabel zu sein", sagte Wade Davis, CEO von TelevisaUnivision. "Der Korridor zwischen den USA und Mexiko, der im Zentrum unserer massiven globalen Möglichkeiten steht, zeigt weiterhin eine bemerkenswerte Stärke, wobei unser Mexiko-Geschäft ein außergewöhnlich starkes Quartal verzeichnete, angeführt vom Werbegeschäft. Obwohl wir erst ein Quartal des Jahres hinter uns haben, wird 2024 ein historisches Jahr für uns werden, da unser Publikum wahrscheinlich der entscheidende Faktor bei den bevorstehenden US-Wahlen sein wird und wir erwarten, dass dies zu entsprechenden politischen Werbeeinnahmen führen wird. In Kombination mit einem profitablen DTC-Geschäft in der zweiten Jahreshälfte und einer exzellenten Umsetzung im restlichen Geschäft wird dies ein EBITDA-Wachstum und einen organischen Schuldenabbau ermöglichen - der Schlüssel zum Erreichen unserer Ziele, unsere Bilanz zu stärken."