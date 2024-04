IMAX-Umsatz sinkt

Wirtschaft

Die Kinokette verbesserte das Netto-Finanzergebnis allerdings deutlich.

Für den Kino-Betreiber IMAX sind opulente Spielfilme die Geschäftsgrundlage. Mit «Dune – Part 2», der Wiederaufführung von «Oppenheimer» und «Godzilla x Kong» führte man attraktive Produktionen. Das Unternehmen setzte in den ersten drei Monaten des Jahres 79,1 Millionen US-Dollar um, das ist ein Abschlag von neun Prozent.Der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen schrumpfte von 32,3 auf 32,1 Millionen Euro. Das Netto-Finanzergebnis stieg von 2,5 auf 3,3 Millionen US-Dollar. "Unsere Technologie, unsere engen Beziehungen zu den Filmschaffenden und unsere globale Reichweite machen uns zu einer völlig eigenständigen Plattform und damit zu einem der beständigsten Gewinner in der globalen Medien- und Unterhaltungsbranche", so Rich Gelfond, CEO von IMAX. Weltweit spielten die IMAX-Kinos 261 Millionen US-Dollar ein.Gelfond weiter: "Wir haben derzeit mehr Filme in Produktion, die mit IMAX-Kameras gedreht werden, als jemals zuvor in unserer Geschichte, und eine beispiellose Anzahl von Filmed for IMAX®-Titeln, die für 2025 geplant sind - einschließlich aller unserer Veröffentlichungen, die für die kritische Sommer-Blockbuster-Saison geplant sind. Wir öffnen auch die Öffnung von The IMAX Experience®, indem wir mit einer größeren Vielfalt an Filmschaffenden als je zuvor zusammenarbeiten, sei es in den Bereichen lokale Sprache, Dokumentarfilme, Musik, Spiele, Sport oder Live-Events. IMAX ist sehr gut positioniert, um das Wachstum und die Margenexpansion zu beschleunigen, mit einem vielversprechenden Programm für das laufende Jahr, 2025 und 2026 und einer starken Verkaufsaktivität in den globalen Schlüsselmärkten, die wir für die Expansion anvisieren."