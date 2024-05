Super RTL setzt «Dreamzzz» fort

TV-News

Die Lego-Serie kehrt mit neuen Geschichten am werktäglichen Nachmittag zurück.

Der Kindersender Super RTL setzt wieder auf die amerikanische Lego-Animationsserie, die ab Dienstag, den 21. Mai 2024, um 12.45 Uhr auf dem Programm steht. Insgesamt zwölf neue Folgen kommen. Die erste neue Geschichte lautet „Das Gruselschaf“.Ein Gruselschaf ist aus der Traumwelt in die Wachwelt gelangt. Mr. Oz und sein Team müssen es zurück in die Traumwelt schicken, bevor es Schaden anrichtet. Dabei müssen sie den Träumenden des Schafs identifizieren. Mateo ist währenddessen mit der Befreiung von Z-Blob beschäftigt und vernachlässigt seine Unterstützung für die anderen.Eines Nachts entdeckt Mateo, ein ganz normaler Junge, dass er sich als Verteidiger der Träume gegen den Albtraumkönig und seine bösen Machenschaften behaupten muss. Aber sind seine Träume wirklich nur Träume? Denn am nächsten Morgen sind die Wesen aus Mateos Traum plötzlich Wirklichkeit und auch sonst hat sich einiges verändert.