Primetime-Check

Wie erfolgreich war «Der Amsterdam-Krimi» im Ersten? Punktete ProSieben mit «Germany’s Next Topmodel»?

Am Donnerstag sahen 5,30 Millionen Menschen ab drei Jahren denim Ersten, der einen Marktanteil von 21,1 Prozent holte. Bei den jungen Menschen kam die Produktion auf 8,1 Prozent.(2,54 Millionen) und(1,82 Millionen) sicherten sich 11,5 sowie 10,1 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden enttäuschende 4,8 sowie 5,0 Prozent eingefahren.Das ZDF startete mitin den Abend, 4,38 Millionen Zuschauer, die für 17,4 Prozent standen, waren dabei. Bei den jungen Leuten wurden 7,3 Prozent verzeichnet. Mit demverbuchte die Mainzer Fernsehstation noch 3,53 Millionen, der Marktanteil wurde auf 15,9 Prozent bei allen sowie 5,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen gewertet. Die Talkshowsahen 2,68 Millionen, die Marktanteile wurden auf 16,0 sowie 5,0 Prozent beziffert.verfolgten 1,22 Millionen Zuschauer bei RTL, in der Zielgruppe standen lediglich 7,3 Prozent auf der Uhr. Sat.1 ging mitauf Sendung, das 1,37 Millionen Zuschauer abholte und 8,3 Prozent in der Zielgruppe generierte. ProSieben erreichte 1,70 Millionen-Fans, bei den Umworbenen erreichte Heidi Klum mit 0,93 Millionen 19,7 Prozent.Bei RTLZWEI unterhieltenund0,50 sowie 0,65 Millionen Zuschauer, bei den jungen Zusehenden fuhren die Hugo-Egon-Balder-Formate 3,7 respektive 4,3 Prozent Marktanteil ein. Kabel Eins hatte mit0,56 Millionen Zuschauer, die Fernsehstation sicherte sich 5,6 Prozent. Die VOX-Spielfilmeundunterhielten 1,16 sowie 0,60 Millionen, die Marktanteile beliefen sich auf 8,9 sowie 8,0 Prozent.