1,22 Millionen für «Achtung Verbrechen!»

Quotennews

Am späten Abend zeigte RTL noch eine Dokumentation über Automaten-Sprengungen.

Am Donnerstag lief die vierte und womöglich letzte Ausgabe von. Das Format startete im Februar 2023 mit mittelmäßigen Werten, die im März 2024 mit 1,15 Millionen Zusehenden und 7,6 Prozent bei den Umworbenen noch einmal unterboten wurden. Nun ging Dieter Könnes mit seinem Team wieder auf Sendung.Als Gäste hatte man Karl Laistner, Marcel von Zons, Luisa Franzen, Nadine Sommer und Claudia Bies eingeladen, als Experten kamen Ulrich Wetzel, Torben Platzer, Harald Schmidt, Meik Pankonin Dr. und Hans-Jörg Depel, Charlotte Hirz und Doc Caro. Doch das alles half nichts: 1,22 Millionen Zuschauer standen auf der Uhr, der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich nur auf 5,0 Prozent. In der Zielgruppe fuhr man 0,37 Millionen ein, das bedeutete schlechte 7,3 Prozent.Das von Jan Hofer moderiertewollten im Anschluss noch 0,84 Millionen Menschen sehen, bis 22.35 Uhr blieben 4,4 Prozent der Zuschauer dran. Bei den Umworbenen erreichte die Sendung aus Berlin eine Reichweite von 0,29 Millionen, der Marktanteil wurde auf 6,5 Prozent gerechnet. Die neue Dokumentationsahen 0,54 Millionen, die 85-minütige Sendung mit Reporter Felix Hutt erreichte 4,4 Prozent. In der Zielgruppe waren 0,24 Millionen dabei, das bedeutete 9,0 Prozent Marktanteil. Immerhin wurden mit demim Anschluss 15,9 Prozent erzielt.