«The Responder» geht weiter

Martin Freeman und Adelyao Adedayo stehen wieder vor der Kamera.

Vor zwei Jahren strahlte die BBC mit großem Erfolgmit «Sherlock»-Star Martin Freeman und «The Capture»-Darstellerin Adelayo Adedayo aus. Nun hat Magenta TV von der Deutschen Telekom die Premiere der zweiten Runde angekündigt. Die Krimi-Serie von Tony Schumacher, die Tim Mielants umgesetzt hat, wird am 29. Juni zum Streamen bereitgestellt.Einen ungeschönten Einblick in das abgründige Nachtleben von Liverpool gewährt auch die zweite Staffel der Crime-Serie «The Responder». In den neuen Folgen versucht Chris, sein Leben wieder aufzubauen und der Korruption zu entkommen, die ihn fast in den Abgrund gerissen hätte. Er möchte ein besserer Polizist, ein besserer Mann und vor allem ein besserer Vater für seine Tochter Tilly sein.Doch das wiederkehrende Trauma seiner nächtlichen Polizeieinsätze lässt ihn nicht los. Unterdessen ist Rachel immer noch wütend auf ihn. Aber nachdem sie mit einer Reihe von anderen Polizisten zusammengearbeitet hat, muss sie feststellen, dass sie Chris gar nicht so unähnlich ist. Als sich ihre Wege erneut kreuzen, wird bei einer Routinekontrolle alles auf den Kopf gestellt…