«Selena Gomez kocht» startet bei sixx

TV-News

Der Frauensender hat Nachschub für den Koch- und Backsamstag angekündigt.

Sängerin und Schauspielerin Selena Gomez ist künftig am Samstagnachmittag bei sixx zu sehen. Die Fernsehstation hat sich die Rechte an ihrer Fernsehshow «Selena + Chef» gesichert, die in Deutschland unter dem Titelausgestrahlt wird. Die Show, welche für den Streamingdienst HBO Max produziert wurde, kommt von The Intellectural Property und July Moon Productions.Die erste Folge ist für Samstag, den 11. Mai 2024, um 13.30 Uhr eingeplant. Die Episode heißt „Soulfood aus Nigeria“. Kwame Onwuachi bringt Selena bei, wie man „Jollof-Reis mit Huhn in rotem Eintopf und gebratenen Kochbananen“ zubereitet. Selenas Gast hat in der 13. Staffel der Fernsehshow «Top Chef» mitgewirkt und hat mehrere Restaurants betrieben.Im Anschluss ist die Episode mit Ayesha Curry zu sehen, darin zeigt sie Selena, wie man „Sweet Chili Chickpeas“, „Hot Honey Chicken Sandwich“ und „Gorgonzola Stuffed Dates“ zubereitet. Die dritte Staffel, die 2021 aufgezeichnet wurde, hat auch Richard Blais, Padman Lakshmi, Gabe Kennedy und Jamie Oliver zu Gast. 2022 wurde eine vierte Staffel produziert.