«Rätselhafte Phänomene» geht weiter

TV-News

Im Vorfeld blickt ntv auf die «No Go Areas» in Deutschland – ganz passend zur Fußball-Europameisterschaft.

Mit der Fußball-Weltmeisterschaft im Jahr 2006 kam das Wortauf. Am Mittwoch, den 15. Mai 2024, wiederholt ntv um 21.05 Uhr die Dokumentation aus dem Jahr 2022. Wohnt man in einem sozialen Brennpunkt, hat man nicht dieselben Chancen wie Menschen aus besseren Vierteln. In solchen Siedlungen haben sich Armut und oft auch Perspektivlosigkeit über viele Jahre verfestigt. Neben der Ausweglosigkeit macht vielen Anwohnern die Kriminalität zu schaffen. Doch es gibt Initiativen, die unterstützen und helfen wollen. Die Dokumentation zeigt, wie schwierig es ist, dieser Situation Herr zu werden und dass man nicht aufgeben darf.Um 23.30 Uhr startet die fünfte Staffel vonmit zwei Free-TV-Premieren. Eine Archäologin entdeckt eine außergewöhnliche Geschichte von Reichtum und Blutlust in einer antiken Siedlung in der Atacama-Wüste. In Norwegen vermuten Ermittler, dass Rentiere Opfer einer Zombie-Krankheit wurden. NASA-Wissenschaftler entdecken einen entscheidenden Hinweis auf Leben an anderen Orten im Universum.Die zweite Folge heißt "Augen Gottes": Über Kuba werden zwei riesige Kreise mit nicht identifizierten Strukturen entdeckt. Es wird vermutet, dass sie entweder zur Ehre der unterirdischen rituellen Religion Santeria errichtet wurden oder als Zahlenstationen dienen, die Anweisungen an ein Netzwerk von Spionen in Amerika senden.