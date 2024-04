Das Erste sendet den «CIVIS»-Medienpreis

TV-News

Die Preisverleihung mit Journalistin Vivian Perkovic läuft erst nach Mitternacht.

Seit Jahren strahlt Das Erste denaus. Doch die Einschaltquoten sind für die blaue Eins seit Jahren enttäuschend. Im vergangenen Jahr sahen am Sonntagabend um 23.40 Uhr gar nur 0,28 Millionen Menschen zu, der Marktanteil belief sich auf katastrophale 3,4 Prozent. Von den jungen Menschen verirrten sich nur 40.000, der Marktanteil belief sich auf 2,3 Prozent.In diesem Jahr läuft die Gala in der Nacht auf Donnerstag, den 30. Mai 2024, um 00.05 Uhr. Knapp 900 Beiträge aus erstmalig allen 27 EU-Staaten und der Schweiz waren im Rennen um den renommierten CIVIS Medienpreis. 25 Produktionen sind nominiert. Unter allen Gewinnern wird zusätzlich der mit 15.000 Euro dotierte CIVIS TOP AWARD vergeben.Die Produktionen setzen sich auf unterschiedliche Art und Weise mit hochaktuellen Themen wie Krieg, Flucht, Arbeitsmigration, Rassismus, Antisemitismus, Antiziganismus sowie mit Heimat und Identität auseinander. In den vier Bereichen VIDEO, AUDIO, YOUNG C. und CINEMA werden insgesamt neun CIVIS Medienpreise verliehen. Durch die Preisverleihung führt die Journalistin und Moderatorin Vivian Perkovic.