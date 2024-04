Am Feiertag fällt nur «taff.» aus

TV-News

Obwohl ein bundesweiter Feiertag ansteht, werden den halben Tag Sitcoms gesendet.

Am Donnerstag, den 9. Mai 2024, ist in Deutschland der bundesweite Feiertag Christi Himmelfahrt. ProSieben setzt an diesem Tag auf das Regelprogramm, nur das Boulevardmagazinfällt zwischen 17.00 und 18.00 Uhr aus. Stattdessen bekommen die Fernsehzuschauer eine Doppelfolge von «The Big Bang Theory» serviert».Die Hauptnachrichtensendung «:newstime» ist auf 18.00 Uhr terminiert, zehn Minuten später laufen von «Die Simpsons» die Episoden „Ein Käfig voller Smithers“ und „Die Jazz-Krise“. Eine Live-Ausgabe vonist zwischen 19.05 und 20.15 Uhr eingeplant.Ehe ProSieben ab 23.05 Uhr die österreichische Version vonmit Promi-Friseur Josef Winkler und Flirtmeister Lev wiederholt, stehtauf dem Programm. Am Vatertag ist eine fast dreistündige Ausgabe geplant. Dieses Mal sind die Kandidaten bei einem Beauty-Casting. Als Juroren arbeiten Heidi Klum, David Helmut und Thomas Kretschmann.