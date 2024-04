Falscher Ehrgeiz im Sportsommer?

Quotenmeter.FM

Das Erste und Sat.1 probieren neue Formate aus, doch im Sommer läuft monatelang Sport.

Am Freitag, den 17. Mai 2024, verabschiedet sich die Telenovela «Sturm der Liebe» in eine knapp dreimonatige Sommerpause. Nach Pfingsten meldet sich Johannes Zenglein mit dem neuen Nachmittagsmagazin «Leben. Live!». Auch «Rote Rosen» geht wenig in die Sommerpause, denn Das Erste muss Platz für zahlreiche Sportevents schaffen.Am werktäglichen Nachmittag werden ab Mitte Juni die Partien der Fußball-Europameisterschaft ausgetragen. Sobald die 15-Uhr-Partien vorbei sind, beginnt die Tour de France in Italien und feiert Ende Juli seinen Abschluss in Nizza. In der ersten Hälfte des Julis wird Wimbledon bei Amazon ausgetragen. Schließlich beginnen ab 24. Juli 2024 auch die Olympischen Sommerspiele in Paris.Bis zum 11. August 2024 sind Das Erste und das ZDF im Sportfieber und können auf hohe Reichweiten hoffen. Da fragt man sich doch, ob Sat.1 nicht mit falschem Ehrgeiz Mitte Mai seine Kochshows «Drei Teller für Lafer» mit Johann Lafer und «Das Schnäppchen-Menü» mit Alexander Kumptner startet. Veit-Luca Roth und Fabian Riedner stellen sich die Frage, ob nur etwa 20 Episoden geplant sind oder ob die Formate ab Juni quotenmäßig untergehen werden.