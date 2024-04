Netflix kündigt «Last Samurai Standing» an

International

Bei dieser Serie, die auf dem Roman „Ikusagami“ fußt, wird Junichi Okada die Hauptrolle spielen.

Last Samurai Standing, a new series directed by Michihito Fujii and starring Junichi Okada, is coming to Netflix.



In post-samurai era Japan, 292 fallen samurais are lured into a survival game where the last competitor standing claims 100 billion yen. Prepare to witness a battle… pic.twitter.com/7siVvNvFzp — Netflix (@netflix) April 18, 2024

Die kommende Netflix-Serietaucht in die reiche Geschichte der Samurai-Ära ein und präsentiert eine fesselnde Geschichte über Überleben und Ehre. Die Serie basiert auf dem Roman "Ikusagami" von Shogo Imamura, dem Gewinner des 166. Naoki-Preises 2021, und zeigt das Multitalent Junichi Okada in der Hauptrolle. Er fungiert auch als Produzent und Action-Choreograf, während Michito Fujii («The Journalist») die Regie übernimmt.«Last Samurai Standing» spielt im späten 19. Jahrhundert während der Meiji-Zeit im Tenryuji-Tempel in Kyoto. Bei Einbruch der Dunkelheit versammeln sich 292 erfahrene Krieger, angelockt durch das Versprechen eines großen Preises von 100 Milliarden Yen. Unter ihnen befindet sich unser Protagonist Shujiro Saga (Junichi Okada), der sich auf dieses gefährliche Spiel einlässt, um seine kranke Frau und sein Kind zu retten.Okada, der in diesem Projekt mehrere Rollen übernimmt, teilt seine Begeisterung für die Serie. "Als Herr Takahashi, der ausführende Produzent von Netflix, sich an mich wandte, spielte ich noch in historischen Dramen mit. Damals habe ich schon darüber nachgedacht, wie man dieses Genre nicht nur in Japan, sondern auf der ganzen Welt zu einem Hit machen könnte. Ich erkannte das Potenzial dieses Genres für Action, Drama, soziale Kommentare und Unterhaltung, aber ich wusste auch, dass man es noch weiter ausbauen konnte. Da stieß ich auf Imamuras Manga. Er war so geschrieben, dass ein modernes Publikum ihn genießen konnte, und ich war begeistert von der Idee, ihn zu adaptieren", erzählt er. "Außerdem wollte ich unbedingt Michihito Fujii als Regisseur haben - wenn er nicht zugestimmt hätte, wäre ich bereit gewesen, mich von dem Projekt zurückzuziehen."Imamura schließt sich der Begeisterung für die Adaption an. "Ich habe 'Ikusagami' mit der Absicht geschrieben, einen historischen Roman zu verfilmen, den man weltweit genießen kann. Als Netflix an mich herantrat, war ich überglücklich. Und mit Junichi Okada in der Hauptrolle wurde ein Traum wahr, denn ich hatte ihn mir beim Schreiben als Shujiro vorgestellt", verrät er.Der Adaptionsprozess war nicht ohne eine Reihe von Herausforderungen, insbesondere bei der Umsetzung des Romans in eine mehrteilige Dramaserie, die mit der Produktion von drei Filmen verglichen wurde. Fujii und Okada arbeiteten akribisch an dem Drehbuch, um sicherzustellen, dass es der Essenz des Originalwerks treu blieb und gleichzeitig filmische Elemente hinzufügte. Mit fast 300 Schauspielern, von denen jeder sein eigenes Kostüm benötigte, verlangte die Produktion vom gesamten Team unermüdlichen Einsatz.Trotz des Umfangs des Projekts hat sich das Team nicht entmutigen lassen. "Wir erschaffen eine einzigartige Welt mit einer Ensemble-Besetzung. Wir fühlen uns dafür verantwortlich, etwas noch nie Dagewesenes abzuliefern. Ich freue mich über die Gelegenheit, eine erstaunliche Geschichte, eine tolle Besetzung und ein großartiges visuelles Werk für Japan und die Welt zu schaffen", so Fujii. «Last Samurai Standing» spiegelt die zeitlose Faszination der Samurai-Geschichten und den unvergänglichen Geist derer wider, die diese Zeiten erlebt haben. Bereiten Sie sich darauf vor, eine Schlacht wie keine andere zu erleben - nur auf Netflix.