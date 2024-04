Sony und Apollo arbeiten an einem Paramount-Angebot

Interview

Eigentlich hat National Amusement bereits Skydance als Käufer sicher.

Wie die „New York Times“ berichtet, arbeitet Apollo Global an einem neuen Angebot für das Medienunternehmen Paramount Global, das von National Amusement verkauft werden soll. Zuletzt hatte Apollo 26 Milliarden für das gesamte Unternehmen geboten, dann wurden elf Milliarden für das Filmstudio Paramount Pictures genannt.Sony Pictures Entertainment und Apollo Global erwarten ein Übernahmekonzept. Sony Pictures sollte ein Joint Venture mit Paramount Global kontrollieren. Damit wären die Japaner Mehrheitseigentümer des Unternehmens, zu dem dann auch CBS und zahlreiche Fernsehsender gehören würden. Allerdings verbietet die FCC ausländischen Unternehmen, Mehrheiten an Networks zu übernehmen. Sony hat 1990 das Studio Columbia Pictures übernommen und ist damit in Hollywood aktiv.Skydance und Paramount versuchen, innerhalb von 30 Tagen einen Deal auszuarbeiten, um Skydance und Paramount zu fusionieren. Das neue Unternehmen soll dann von Skydance-Chef David Ellison geführt werden. Der Eigentümer von Paramount Global, National Amusement, befürchtet, dass der Medienkonzern durch die Übernahme der Investmentgesellschaft Apollo langfristig zerschlagen wird.