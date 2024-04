Stripperin Ariana steckt in finanziellen Schwierigkeiten

Soap-Check

Max will ihr helfen. Da eine Gehaltserhöhung nicht drin ist, unterstützt er Ariana aus eigener Tasche. Doch das reicht immer noch nicht. Max greift heimlich in die Club-Kasse.

Mo verdrängt verzweifelt seine Liebe zu Julius und bricht den Kontakt zu ihm ab. Er kündigt im Hotel und will am liebsten sofort mit Jördis in den Urlaub fliehen. Jördis wird Mos Verhalten immer suspekter. Als sie ihn unglücklich mit Julius‘ Abschiedsbrief findet, gesteht Mo ihr seine Gefühle für Julius.Philipp fühlt sich ertappt, präsentiert Ana jedoch eine halbwegs glaubwürdige Ausrede, was es mit seiner Spende an Natalies Tierauffangstation auf sich hat. Als Vincent davon erfährt, wird er hellhörig und bohrt so lange bei Natalie nach, bis diese überfordert aus der Situation flieht. Wenig später hört er einen verräterischen Satz von Philipp und kann nicht länger ruhig bleiben. Wutentbrannt geht Vincent auf seinen Kontrahenten los und verlangt, dass er endlich zu seinen Lügen steht.Sascha ist außer sich, als Carl versehentlich eines seiner Bilder zerstört. Ist das Kunstwerk noch zu retten? Carl hat einen unkonventionellen Vorschlag, wie man Saschas Kunstwerk retten könnte. Katharina muss den Hut vor Tina ziehen, die sich traut, ungeschminkt aus dem Haus zu gehen. Uschi möchte für Franzi einen Tracker im Handy installieren, um immer zu wissen, wo sich ihre Tochter befindet.Paco hat einen irritierenden Verdacht: Hat Patrizia seine juristischen Probleme verursacht? Entschlossen macht er sich auf die Suche nach Antworten. Fynn entscheidet sich impulsiv, seine Mutter doch noch zu begleiten. Ein bittersüßer Moment für ihn und für alle, die ihn liebgewonnen haben. Henry muss schnell Geld auftreiben, um das Fitnessstudio pachten zu können. Die Rettung ist ein Geschäftspartner, den er trotz Davids Bedenken an Bord holt.Hanna macht Kilian einen Strich durch die Rechnung, als der seinen vermeintlichen Triumph über die Steinkamps mit ihr feiern möchte. Lucie wird einmal mehr bewusst, dass ihre Karriere auf einer Lüge fußt. Durch den ahnungslosen Justus droht diese Lüge publik zu werden. Charlie kann Deniz überzeugen, sie doch noch beim Ruhrquell-Cup anzumelden und tritt mit Leyla in Konkurrenz.Jonas ist erleichtert, als Johanna sein Spiel mitspielt Während Jonas hofft, Flo endlich hinter sich lassen zu können, schiebt auch Flo ihre Gefühle für Jonas weg. Klappt das? Toni erkennt, dass sie mit sich und ihrer Situation unzufrieden ist und Angst hat, sie könnte Erik nochmal verlieren. Erik zeigt Toni auf, dass auch er Ängste hat.Die obdachlose Betty wird brutal niedergeschlagen und die Ermittler Lena und Ole sehen schnell einen Zusammenhang zu einem weiteren Obdachlosen, der seit Tagen schwer verletzt auf der Intensivstation um sein Leben kämpft. Ein Raubüberfall in Hamburg gibt Auskunft, warum die beiden zum Opfer wurden. Gleichzeitig nimmt Jasmin all ihren Mut zusammen, um sich nach ihrer Fahrerflucht selbst anzuzeigen und kann nicht glauben, was wirklich an dem Tag passiert ist.Max erkennt, wie sehr die Nerven bei Stripperin Ariana blank liegen. Er will ihr dabei helfen, ihre finanzielle Situation in den Griff zu bekommen. Max versucht, im Club eine Gehaltserhöhung für Ariana durchzusetzen. Doch damit beißt er bei seiner Chefin und Mutter Svenja auf Granit. Da Max jedoch weiter bei Ariana punkten will, unterstützt er sie mit seinem eigenen Geld. Es bleibt aber nicht bei einer einmaligen Zahlung. Als Ariana ihn um weitere Unterstützung bittet, kann Max nicht Nein sagen. Er hat so großes Mitleid mit ihr, dass er Geld aus der Club-Kasse nimmt, um es ihr zu geben.Emmi wird’s langsam alles zu viel. Als der Kammerjäger verkündet, dass das Kräsch noch länger geschlossen sein wird und die Lagerbestände dahin sind, macht sich bei Emmi Verzweiflung breit. Sie hadert, wie lange sie den Kleinkrieg mit Piet noch durchhalten können. Vielleicht sollten die das Feld räumen, bevor sie komplett ruiniert sind. Schmidti will davon nichts hören, auch wenn Piet am längeren Hebel sitzt, sie müssen kämpfen! Doch in Emmi festigt sich die Überzeugung, dass man wissen sollte, wann es besser ist aufzugeben, weil der Kampf schon verloren ist.