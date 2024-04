Rundschau

Conan O’Brien reist nach Norwegen. Dort spielt auch die Serie «The Fortress», die von einer Dystopie handelt.

«Under the Bridge» (seit 17. April bei Hulu)

«Conan O’Brien Must Go» (seit 18. April bei Max)

«Good Times» (seit 12. April bei Netflix)

«The Fortress» (seit 13. April in der ARD Mediathek)

«Das Leuchten der Rentiere» (seit 12. April bei Netflix)

«Under the Bridge» basiert auf dem Buch der bekannten Autorin Rebecca Godfrey über die wahre Geschichte der 14-jährigen Reena Virk (Vritika Gupta), die 1997 zu einer Party mit Freunden ging und nie wieder nach Hause zurückkehrte. Durch die Augen von Godfrey (Riley Keough) und einer örtlichen Polizistin (Lily Gladstone) taucht die Serie in die verborgene Welt des Mädchens ein, das des Mordes beschuldigt wird, und enthüllt verblüffende Wahrheiten über den unwahrscheinlichen Mörder.In seiner vierteiligen Show trifft Conan O'Brien Fans und sammelt neue Erfahrungen in Norwegen, Irland, Thailand und Argentinien.In dieser abgefahrenen, frechen Neuauflage des Serienklassikers schlägt sich eine neue Generation der Familie Evans in einem Sozialwohnprojekt in Chicago durchs Leben.Wir schreiben das Jahr 2037. Norwegen, das in den Anfängen des 21. Jahrhunderts noch stark von den Besucherzahlen internationaler Touristen profitierte und Schönheit, Wildnis und Magie seiner Landschaft werbewirksam präsentierte, hat sich seit nun fast zehn Jahren hinter Stacheldraht und Mauern zurückgezogen, um autark von seinen eigenen Erzeugnissen und abgeschottet von äußeren Einflüssen zu leben.Eine junge Frau aus dem indigenen Volk der Sámi in Schweden ist in diesem bewegenden Drama nach wahren Begebenheiten einem Killer auf der Spur, mit dem sie eine Rechnung offen hat.