Quotencheck

Vor allem durch die attraktiven Sendeplätze war die Sportart sehr beliebt.

In den vergangenen Monaten haben Das Erste und das ZDF zahlreiche Stunden Wintersport übertragen. Dieses Mal wirft Quotenmeter einen Blick auf die 12,5 Kilometer-Verfolgung im Biathlon. Beim ersten Weltcup gewann der Schwede Sebastian Samuelsson vor der Haustür, am Sonntag um 16.00 Uhr wurden 3,90 Millionen Zuschauer verbucht, der Marktanteil belief sich auf satte 25,8 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen waren 0,63 Millionen Zuschauer dabei, das bedeutete 19,3 Prozent.Eine Woche später musste man am Samstag um 12.15 Uhr ran, der Sieg des Norwegers Johannes Thingnes Bø kam daher „nur“ auf 2,74 Millionen Zuschauer, aber 28,8 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden 0,43 Millionen Zusehende erreicht, der Marktanteil lag mit 21,0 Prozent im Soll. Aus dem schweizerischen Lenzerheide meldete sich die Staffel eine weitere Woche später zurück. Die Verfolgung startete um 14.40 Uhr und schon war die Reichweite bei 3,58 Millionen, der Marktanteil lag bei 28,5 Prozent. Bei den jungen Menschen fuhr man 18,2 Prozent ein.Danach durften die Sportler verschnaufen, die Verfolgung ging erst am 6. Januar in Oberhof weiter. 3,73 Millionen Menschen sahen zu, der Marktanteil wuchs auf sagenhafte 33,1 Prozent. 0,64 Millionen 14- bis 49-Jährige brachten 24,6 Prozent Marktanteil. Doch das beste Ergebnis verzeichnete das ZDF aus der Chiemgau-Arena in Ruhpolding. 4,41 Millionen Menschen sahen am Sonntag um 14.45 Uhr zu, der Marktanteil belief sich auf 27,2 Prozent. Mit 0,76 Millionen jungen Menschen wurden 22,3 Prozent erzielt. In Antholz und Oslo fand die Verfolgung nicht statt, bei der Biathlon-Weltmeisterschaft wurde diese aber wieder gelaufen.4,25 Millionen Menschen schalteten am Sonntag um 17.00 Uhr, Das Erste erreichte 24,5 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen wurden 0,54 Millionen Zuschauer errechnet, der Marktanteil lag bei 16,3 Prozent. Die europäischen Fernsehsender konnten den Lauf im amerikanischen Soldier Hollow so legen, dass er nicht im Spätprogramm zu sehen war. 4,13 Millionen Zuschauer waren möglich, der Marktanteil schrumpfte aber um 18.45 Uhr auf 17,0 Prozent. 0,58 Millionen junge Zuschauer waren dabei, 12,2 Prozent waren nicht mehr ganz so beeindruckend.Das Finale in der Verfolgung wurde am Samstagabend um 22.10 Uhr in Canmore ausgetragen. Das ZDF fand 2,61 Millionen Zuschauer und 12,0 Prozent. 0,27 Millionen junge Menschen verfolgten den Schieß- und Lauf-Sport, der beim jungen Publikum aber mit 5,9 Prozent enttäuschte. Der Mittelwert der acht Läufe lag bei 3,67 Millionen Zuschauern und 24,7 Prozent. 0,54 Millionen 14- bis 49-Jährige schalteten ein, der Marktanteil bewegte sich bei sehr guten 17,5 Prozent. Weil die kommende Saison wieder ausschließlich in Europa stattfindet, werden die amerikanischen Läufe nicht mehr das Quotenergebnis beinträchtigen.