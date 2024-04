Primetime-Check

Konnte die zweite «Höhle der Löwen»-Folge das Ergebnis steigern? Wie lief es für «maischberger» am Montagabend?

Die größte Reichweite des Abends sicherte sich das ZDF mit dem Krimi, den 5,97 Millionen Zuschauer sehen wollten. Mit Marktanteilen von 23,4 Prozent bei allen und 9,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen bewegte man sich jeweils über dem Senderschnitt. Auch für dasund den Filmlief es mit 3,87 und 2,32 Millionen sowie 17,6 und 16,0 Prozent Marktanteil gut. Bei den Jüngeren wurden 8,2 und 9,5 Prozent Marktanteil ausgewiesen.Im Ersten verfolgten die Antwort auf die Frage2,57 Millionen Zuschauer. Im Anschluss kam die Dokuauf 1,74 Millionen Seher. Zwischen 20:15 und 21:45 Uhr lagen die Marktanteile bei 10,0 und 6,8 Prozent bei allen sowie 7,8 und 4,1 Prozent bei den Jüngeren. 1,81 Millionen wurden von deninformiert,talkte vor 1,65 Millionen Zuschauern. Der Marktanteil stieg von 8,4 auf 10,8 Prozent. Bei den Jüngeren erlebte die blaue Eins einen wechselhaften Abend mit 7,8, 4,1, 7,0 und 6,7 Prozent.steigerte sich im Vergleich zur Vorwoche auf 1,43 Millionen Zuschauer (Vorwoche: 1,30 Mio.). VOX freute sich über 11,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe (+1,0 Prozentpunkte). Damit kam man aber nicht an RTL undvorbei, denn das Quiz unterhielt 3,26 Millionen Seher.markierte 2,60 Millionen Interessierte. Die Formate erreichten Marktanteile von 13,1 und 11,3 Prozent bei den Umworbenen.drehten vor allem ab 21:15 Uhr mächtig auf. Nachdem die erste Folge 0,65 Millionen und 6,7 Prozent geholte hatte, war für die zwei Episoden 0,77 Millionen und fantastische 8,9 Prozent drin.sorgten ab 22:15 Uhr für 0,38 Millionen Zuschauer und 6,2 Prozent in der Zielgruppe.Einen schwachen Abend erlebte ProSieben mit einer neuen und drei alten-Episoden, die 0,55, 0,49, 0,43 und 0,40 Millionen Zuschauer einsammelten. In der Zielgruppe kam der Unterföhringer Sender nicht über 6,6, 5,5, 5,3 und 5,0 Prozent hinaus. Zwei-Episoden sorgten mit 0,24 und 0,14 Millionen Zuschauern ab drei Jahren für 2,5 und 3,4 Prozent in der Zielgruppe.undverzeichnete 0,77 und 0,33 Millionen Sat.1-Zuschauer. Die relative Sehbeteiligung war nach der Reportage stark rückläufig, von 6,4 ging es runter auf 2,2 Prozent.war derweil für 0,62 Millionen Kabel-Eins-Zuschauer interessant, sodass der Privatsender auf akzeptable 3,9 Prozent kam.