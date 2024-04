Quotencheck

Fünf neue Folgen rund um Konny und Manu Reimann waren im Februar und März bei Kabel Eins zu sehen.

Die Familie Reimann trennte sich 2021 nach acht Jahren «Die Reimanns – Ein außergewöhnliches Leben» von RTLZWEI und wechselte zu Kabel Eins. Nun ist also in der Dokusoapalles über das Leben von Konny, seiner Ehefrau Manu und den gemeinsamen Kindern zu sehen. Das Format ging nun nach dem Start Anfang 2022 bereits in die dritte Staffel. Hier war nun aktuell der erste Teil mit fünf Folgen zu sehen. In den Jahren zuvor startete man ebenfalls mit fünf Episoden, ehe die nächsten fünf Ausgaben dann einige Monate später folgten. Diesmal stand unter anderem der Umbau eines alten Schulbusses in ein Wohnmobil im Vordergrund.Der Staffelauftakt erfolgte somit am Sonntag, den 18. Februar, auf dem gewöhnlichen Sendeplatz ab 20.15 Uhr. Hier standen die ersten Planungen zum Umbau des Busses an, der zudem noch nach Hawaii transportiert werden musste. Mit 0,94 Millionen Fernsehnenden war die erste Ausgabe direkt die gefragteste. Mit 3,1 Prozent Marktanteil landete man zudem genau im Senderschnitt. Bei den 0,43 Millionen Jüngeren konnte sich der Sender zudem über den Staffelbestwert von starken 5,5 Prozent Marktanteil freuen.Eine Woche später hatte sich das Publikum schließlich auf 0,85 Millionen Menschen verkleinert. Weiterhin war noch eine solide Quote von 2,9 Prozent möglich. Auch die Reichweite in der Zielgruppe war recht deutlich auf 0,32 Millionen Umworbene zurückgegangen. Mit 4,5 Prozent Marktanteil hielt man sich jedoch noch auf einem guten Niveau. Der Abwärtstrend setzte sich auch am darauffolgenden Sonntag fort, als noch 0,75 Millionen Interessenten mit von der Partie waren. Nun musste sich Kabel Eins mit annehmbaren 2,5 Prozent Marktanteil zufriedengeben. 0,23 Millionen Werberelevanten sowie akzeptable 3,2 Prozent markierten zudem das Staffeltief in der Zielgruppe.Auf dem Gesamtmarkt war der Tiefpunkt eine Woche später erreicht, als noch 0,73 Millionen Zuschauer für die neuste Ausgabe einschalteten. Hier fiel man auf eine mäßige Quote von 2,4 Prozent zurück. Die 0,27 Millionen 14- bis 49-Jährigen hatten sich nun zumindest auf solide 3,7 Prozent Marktanteil erholt. Das Staffelfinale war schließlich am 17. März zu sehen und überzeugte noch 0,78 Millionen Neugierige zum Einschalten. Zum Abschluss standen somit passable 2,6 Prozent Marktanteil auf dem Papier. Bei den 0,26 Millionen Jüngeren ging die Ausstrahlung mit zufriedenstellenden 3,6 Prozent zu Ende.Insgesamt entschieden sich somit 0,81 Millionen Fernsehzuschauer für die fünf neusten Ausgaben von «Willkommen bei den Reimanns». Dies sorgte für eine solide Quote von 2,7 Prozent. Das jüngere Publikum setzte sich im Schnitt aus 0,30 Millionen Interessenten zusammen. Somit wurden hier knapp überdurchschnittliche 4,1 Prozent Marktanteil eingefahren. Der zweite Teil der zweiten Staffel hatte Ende 2023 mit 0,98 Millionen Zusehenden sowie 3,3 Prozent Marktanteil noch ein ganzes Stück besser abgeschnitten. Zudem hatten die 0,32 Millionen Umworbenen eine Quote von 4,4 Prozent eingefahren.