«Hast du Töne?» schlägt Ende Mai in der Primetime auf

TV-News

Matthias Opdenhövel präsentiert sechs Folgen, in denen Nora Tschirner, Smudo und Lutz van der Horst als Team-Kapitäne die meisten Songs erraten müssen.

Am Vorabend war «Let the music play» kein Erfolg, etwas besser performten schon eher die Primetime-Sendung der von Amiaz Habtu moderierten Gameshow. Anfang des Jahres hatte Sat.1 deshalb neue Folgen des Hitquiz unter altem Namen und mit Original-Moderator angekündigt. Matthias Opdenhövel wirdab dem 30. Mai immer donnerstags um 20:15 Uhr präsentieren. Der «The Floor»- und «The Masked Singer»-Moderator führte bereits zwischen 1999 und 2001 durch die Show, die damals noch bei VOX beheimatet war.Damals wie heute mit dabei ist die Live-Band, die inzwischen als „Tönlein Brillant“ auf der Bühne steht. Außerdem stellen in allen sechs Folgen Nora Tschirner, Smudo und Lutz van der Horst ihr Musikwissen unter Beweis. Die Drei treten jeweils als Team-Kapitäne des prominenten und wechselnden Rate-Duos auf. Die Duos müssen Songs an den ersten Tönen, im Schnelldurchlauf oder anhand nur eines Instruments erkennen.Zu gewinnen gibt es pro Folge bis zu 25.000 Euro, die nicht an die Prominenten selbst gehen, sondern ein Zuschauer aus dem jeweiligen 60-köpfigen Zuschauerblock hinter ihnen. Produziert wird «Hast du Töne?» von Banijay Productions Germany.