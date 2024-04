«Briefe aus dem Jenseits» & «Notre Dame in Flammen»: ZDF mit erfolgreichem Filmabend

Quotennews

Beide Filme kamen beim jungen Publikum gut an und verzeichneten jeweils mehr als neun Prozent Marktanteil.

Am 15. April 2019 brach in der berühmten Pariser Kirche Notre Dame ein Feuer aus, das den Dachstuhl zerstörte und beinahe die komplette Kathedrale zerstört hätte. Anlässlich des fünften Jahrestages dieser Katastrophe strahlte das ZDF um 22:15 Uhr den Filmaus. Das Werk von Jean-Jacques Annaud verfolgten bis Mitternacht 2,32 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Das ZDF, das in der Regel nach demmit stark sinkenden Quoten zu kämpfen hat, verbuchte diesmal starke 16,0 Prozent. Beim jungen Publikum interessierten sich 0,27 Millionen Zuschauer für den 100-Minüter, die für tolle 9,5 Prozent Marktanteil sorgten.In der jungen Zuschauergruppe der 14- bis 49-Jährigen übertrumpfte «Notre Dame in Flammen» damit die Nachrichtensendung. Die 30-minütige Ausgabe, die von Christian Sievers moderiert wurde, informierte 0,36 Millionen Jüngere, die einem Marktanteil von 8,2 Prozent entsprachen. Insgesamt lief es mit 3,87 Millionen Sehern und 17,6 Prozent wieder einmal sehr gut.Verlassen konnte sich der Mainzer Sender auch auf seinen Montagskrimi. Heino Ferch schlüpfte inin die Rolle des Ingo Thiel. Der 90-Minüter fand bei 5,97 Millionen Zuschauern Anklang. Damit holte man die größte Reichweite des Tages. Der Marktanteil belief sich auf 23,4 Prozent. In der klassischen Zielgruppe übersprang «Briefe aus dem Jenseits» wie «Notre Dame in Flammen» ebenfalls die 9-Prozent-Marke. Mit 0,43 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren 9,1 Prozent drin.