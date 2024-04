Gaumont produziert «Brigitte»

International

Die Serie über die französische Präsidentengattin soll demnächst in Serie gehen.

Das französische Studio Gaumont entwickelt eine Serie mit dem Titel. Hinter dem Projekt stehen Bénédicte Charles und Olivier Pouponneau, die den Werdegang der First Lady Brigitte Macron nachzeichnen. Die Miniserie ist auf sechs Folgen angelegt.Brigitte Macron war ursprünglich Literatur- und Französischlehrerin an einem Gymnasium in Amiens. Sie unterrichtete viele Jahre und entwickelte in dieser Zeit eine Leidenschaft für Bildung und Kultur. Ihre Liebe zum Unterrichten und ihr Engagement für die Jugend prägten ihre frühen Jahre und legten den Grundstein für ihr späteres Engagement in der Bildungspolitik.Ihre Geschichte erregte die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit, als bekannt wurde, dass sie die ehemalige Lehrerin ihres Mannes Emmanuel Macron ist. Trotz des Altersunterschieds von 24 Jahren begannen sie eine Beziehung, die sich zu einer tiefen und partnerschaftlichen Bindung entwickelte. Ihre Liebe setzte sich über gesellschaftliche Normen hinweg und wurde zu einem inspirierenden Beispiel für viele Menschen auf der ganzen Welt.