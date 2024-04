Der lange Weg zum israelischen «ESC»-Teilnehmer

International

Seit elf Jahren sucht der Privatsender Keshet 12 nach Talenten. Die neue Suche dauerte 24 Folgen lang.

Seit dem Jahr 2013 hat der damalige Kanal 2 die Show «The Next Eurovision Star» im Programm, mit der Aufteilung des Senders in Keshet 12 und Keshet 13 wurde aus dem Format. Die Show folgte auf zehn «A Star is Born»-Staffeln, die zwischen 2003 und 2012 ausgestrahlt wurden. Die Sendung war ähnlich konzipiert wie «Deutschland sucht den Superstar». Die Neuentwicklung aus dem Keshet-Universum wurde relativ schnell an andere Länder wie das amerikanische ABC, M6 aus Frankreich, an ITV in Großbritannien und sogar nach Deutschland – der Name ist «The Rising Star».Die Zuschauer rufen während des aktuellen Auftritts an und die Jury-Mitglieder können ebenfalls einen Boost verteilen. Wenn 70 Prozent der Stimmen erreicht werden, ist der Star eine Phase weiter. Es folgen mehrere Phasen wie der Team-Test, das Duell, die Duettphase und das Finale. Weil im israelischen Fernsehen viele Formate wie «Popstars», «Pop Idol» oder «X Factor» nicht liefen, ist die Abnutzung der neuen Show durchaus gering. «The Voice» startete erst im Januar 2012, während «The Next Star» 2013 anlief.Die siebte Staffel von «The Next Star», die Tamir Greenberg, hatte 34 Ausgaben. Diese wurden zwischen dem 20. November 2019 und 4. Februar 2020 gesendet. Im Durchschnitt schalteten 0,54 Millionen Zuschauer ein und verhalfen dem Sender zu starken 19,5 Prozent. Das Finale erreichte 0,81 Millionen Zuschauer und sicherte sich einen Marktanteil von 29,2 Prozent.Bereits zwischen dem 18. Juli 2022 und 20. September 2022 suchte Keshet 12 nach dem Gewinner der achten Staffel. Erneut sahen rund 500.000 Menschen die Castingshow an, die Eliav Zohar gewonnen hat. Zuletzt ging die neue Staffel wieder im November, Dezember, Januar und Februar auf Sendung. 0,73 Millionen Menschen sahen den Sieg von Eden Golan. Im Anschluss blieben noch 0,37 Millionen Zuschauer wach, denn Golan war inzu sehen. Die Gewinnerin tritt mit dem Song „Hurricane“ beim «Eurovision Song Contest» an. Zunächst hieß der Song „October Rain“, doch da dieser Song eine politische Botschaft war, musste der Song abgeändert werden. Der Song ist im zweiten Halbfinale am 9. Mai zu hören.Reisen wir zwei Monate nach vorne: Der Iran griff den Staat Israel an. In der Nacht zum Sonntag verzeichnete Keshet 12 um 23.30 Uhr 0,595 Millionen Fernsehzuschauer, der Marktanteil wurde auf 22,4 Prozent berechnet. Network 13 erreichte ab 22.30 Uhr mit den Nachrichten schon 0,24 Millionen Zuschauer, Kanal 14 holte ab 23.00 Uhr 0,20 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 6,4 Prozent.