«Joko & Klaas gegen ProSieben»: Historischer Gewinn

Quotennews

Im Vorfeld stellte «Galileo» den Irak als Reiseland vor. Im Anschluss punktete auch «Late Night Berlin».

50. Folge #JKvsP7 gewonnen. Glückwunsch, @jokoundklaas. Euch gehört ProSieben am Sonntag für 24 Stunden. Wir rechnen mit euch Samstag auf Sonntag nach #MaskedSinger und der #ProSiebenAftershow ab 0:00 Uhr. Bitte pünktlich zum Arbeitstag als Programmdirektoren erscheinen. Danke. pic.twitter.com/r5XL1B0Uxn — ProSieben (@ProSieben) April 16, 2024

Zwischen 19.05 und 20.15 Uhr stellte die-Redaktion den Irak als Reiseland vor. 0,57 Millionen Menschen sahen zu und verhalfen ProSieben zu 2,7 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe fuhr die Sendung 0,25 Millionen ein, der Sender durfte sich über 7,3 Prozent freuen.Am Dienstag konnten die zwei Qualitäts-Entertainer beieinen Sendetag des Unterföhringer Fernsehsenders gewinnen. Weil das Duell gewonnen wurde, hat schon bald die Produktionsfirma Florida Entertainment aus Berlin das Sagen. 1,14 Millionen Menschen sahen die 175-minütige Show, die einen Marktanteil von 5,3 Prozent holte. Mit 0,69 Millionen Werberelevanten sicherte sich das Programm 16,7 Prozent Marktanteil. Nachdem die Beiden die Show gewonnen haben, gehört ihnen nun der Sonntag.Eine neue Ausgabe vonschalteten noch 0,32 Millionen Menschen im Anschluss an, der Sendung wurde ein Marktanteil von 3,1 Prozent bescheinigt. In der Zielgruppe wurden 0,24 Millionen ermittelt, das bedeutete einen Marktanteil von 10,2 Prozent. Die Vorwochenfolge vonsicherte sich ab 00.15 Uhr noch 0,15 Millionen Zuschauer.