Primetime-Check

Wie erfolgreich war «In aller Freundschaft» im Ersten? Punktete Sat.1 mit amerikanischer Fiction?

5,81 Millionen Menschen verfolgten die Premiere der zweiten-Staffel, danach sahen 4,04 Millionen. Die Serien schnappten sich 22,7 und 17,0 Millionen beim Gesamtpublikum sowie 14,8 und 10,8 Prozent bei den jungen Menschen. Die Magazinw(2,06 Millionen) und(2,04 Millionen) wurden von 9,8 und 12,4 Prozent gesehen, bei den 14- bis 49-Jährigen waren 4,2 und 4,9 Prozent dabei.undsahen sich 1,93 und 1,77 Millionen Menschen an, die Marktanteile wurden auf 7,5 und 7,4 Prozent beziffert. Bei den jungen Leuten erreichten die Sendungen 5,4, 4,9 und 8,3 Prozent. Daserzielte beim Gesamtpublikum 3,13 und 14,7 Prozent. Die «37°»-Reportagewar bei 1,30 Millionen Zuschauern gefragt, die Marktanteile lagen bei 7,7 und 3,6 Prozent.Der Start vonbrachte 2,82 Millionen Zuschauer und 11,5 Prozent in der Zielgruppe.bescherte Sat.1 0,85 Millionen sowie 3,8 Prozent. Eine-Wiederholungen erfreute 0,82 Millionen sowie 3,3 Prozent. Mitholte Sat.1 noch 0,74 Millionen,brachte 0,43 Millionen. Die Serien schnappten sich 4,5 und 5,6 Prozent. Die Showbrachte 1,14 Millionen Menschen zu ProSieben, der Marktanteil belief sich auf 16,7 Prozent.(0,47 Millionen) und(0,37 Millionen) hatten nur 2,5 und 3,7 Prozent in der Zielgruppe,verbuchte 0,665 sowie 0,43 Millionen und jeweils 7,2 Prozent. Kabel Eins wiederholtevor 0,75 Millionen Zuschauern und 6,8 Prozent, danach erzielte0,29 Millionen und 4,8 Prozent.