«Viktor bringts» startet noch im Mai

TV-News

Die Prime-Video-Serie ist mit Moritz Bleibtreu besetzt, der einen Berliner Elektrogeräte-Lieferanten verkörpert.

Prime Video hat den Starttermin der nächsten deutschen Serienproduktion angekündigt. Kurz vor dem meteorologischen Sommeranfang debütieren alle acht Episoden vonam 30. Mai beim Amazon-Streamingdienst, der „Chaos und große Emotionen“ verspricht. Denn in der Serie spielen Moritz Bleibtreu und Enzo Brumm ein Vater-Sohn-Gespann, das in Berlin Elektrogeräte ausliefert und installiert.Als echter Berliner und Vollblut-Service-Techniker hat Viktor Kudinski (Moritz Bleibtreu) immer Recht – zumindest wenn es nach ihm geht. Das sieht Mika (Enzo Brumm), sein Sohn aus geschiedener Ehe und neuer Hiwi, jedoch anders. Der Philosophie-Student hat zu allem eine Meinung, aber zumindest fachlich auch extrem wenig Ahnung. Bei der Lieferung und Installation von Waschmaschinen, Kaffeeautomaten oder komplizierten Sound-Anlagen kann Mika daher vor allem im Umgang mit den teilweise skurrilen Kunden punkten. So bestreitet das entfremdete Vater-Sohn-Gespann seinen Arbeitsalltag und lernt sich ganz nebenbei auch zum ersten Mal wirklich kennen.In weiteren Rollen spielen unter anderem Heino Ferch, David Kross, Caro Cult, Bella Dayne, Jacob Matschenz, Gro Swantje Kohlhof, Soma Pysall und Daniel Zillmann mit. Regie führte Ed Herzog nach den Drehbüchern von Marcus Pfeiffer. «Viktor bringt’s» ist eine Produktion von Real Film Berlin, Sibylle Stellbrink und Henning Kamm fungieren als Produzenten. Producerin ist Stephanie Lanzinger. Die Serie erscheint in Deutschland, Österreich und der Schweiz.