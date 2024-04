«Backed by the Bros» startet im Juni

US-Fernsehen

Die Immobilien-Mogule werden in der zehnteiligen Serie anderen Unternehmern helfen.

Die Renovierungs- und Immobilien-Superstars Drew und Jonathan Scott setzen ihren professionellen Ruf, ihre Verbindungen und ihre Ressourcen aufs Spiel, um in der neuen HGTV-Serieerfolgreich zu sein. Die zehnteilige Staffel, die am Mittwoch, dem 5. Juni, um 21.00 Uhr Premiere hat, zeigt eine andere Seite der Brüder - bewährte Immobilienmogule, die eine gute Investition erkennen, wenn sie eine sehen -, wenn sie die vollständige Kontrolle über die Renovierungen abgeben, um verwirrte Unternehmer, Kurzzeitmieter und Wohnbaugesellschaften bei Investitionsobjekten zu beraten, bei denen viel auf dem Spiel steht. Um jedes Projekt in einem unnachgiebigen Wohnungsmarkt über die Ziellinie zu bringen, unterstützen die beliebten Zwillinge die Investoren mit ihrem Fachwissen, ihrer Erfahrung, unschätzbaren Einblicken und erstklassigen Ressourcen - und das kostenlos."Wir suchen nach Menschen, die unsere Hilfe brauchen, um ihr volles Potenzial als Immobilieninvestoren auszuschöpfen, und denen wir am meisten helfen können", sagt Jonathan. "Wenn wir der Meinung sind, dass unsere Dienstleistungen nicht ausreichen, unterstützen wir sie nicht.“ Drew ergänzt: "Auch für uns steht eine Menge auf dem Spiel. Unsere Zeit, unser Ruf und unsere Ressourcen, die nicht unbegrenzt sind. Wir sind hier, um zu unterstützen, nicht um die Zügel in die Hand zu nehmen."In jeder Folge von «Backed By The Bros» werden Drew und Jonathan zwei potenzielle Immobilieninvestitionen prüfen. Nachdem sie die Immobilien bewertet und die Eigentümer kennengelernt haben, entscheiden sie, wen sie mit ihrer vollen Unterstützung unterstützen wollen. Mit ihrer fachkundigen Beratung, ihren Projektmanagementfähigkeiten, ihren vertrauenswürdigen Handelskontakten, einem Team von Designern und einem Lager voller Baumaterialien, Möbel und Dekoration bringen Drew und Jonathan alle Ressourcen mit. Die Brüder sind bereit, den Investoren zu helfen, Fallstricke zu vermeiden, aber es gibt keine Garantie, dass sie zuhören werden. Die Schützlinge könnten sich wehren oder abtrünnig werden, aber wenn sie die richtigen Entscheidungen treffen, werden sie die beste Rendite für ihre Investition erzielen.In der Staffelpremiere werden Drew und Jonathan ein problembehaftetes Renovierungsprojekt in Nord-Hollywood überprüfen, das bereits mehr als 100.000 Dollar in den Sand gesetzt hat, sowie eine freistehende Garage in Burbank, die die Eigentümer in eine Mieteinheit umwandeln wollen. Während nur eines der Projekte die Möglichkeit der Unterstützung erhält, werden die anderen von der Beratung und den unschätzbaren Ratschlägen der Brüder profitieren. "Wir wollen den Investoren helfen, die bestmögliche Entscheidung zu treffen, und wir wollen sie mit dem vertraut machen, was wir im Laufe der Jahre gelernt haben", so Drew.