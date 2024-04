31. Screen Actors Guild Awards für 2025 terminiert

US-Fernsehen

Die zweistündige Zeremonie wird live auf Netflix gestreamt.

Die SAG Awards gaben bekannt, dass die 31. jährlichen Screen Actors Guild Awards am Sonntag, den 23. Februar 2025 stattfinden werden. Die zweistündige Zeremonie wird live auf Netflix um 20:00 Uhr (ET) / 17:00 Uhr (PT) gestreamt. Einsendungen für Nominierungen werden am Montag, den 29. August 2024 eröffnet und am Freitag, den 1. November 2024 geschlossen.Mit der Erlaubnis des Schauspielers können Produzenten, Studios/Netzwerke, Agenten, Manager oder Publicists eine Leistung zur Überlegung in einer Kategorie der Wahl des Schauspielers einreichen. Schauspieler können auch ihre eigenen Leistungen einreichen. Berechtigte Leistungen müssen zwischen dem 1. Januar 2024 und dem 31. Dezember 2024 ausgestrahlt oder uraufgeführt worden sein. Alle Einreichungen müssen online unter sagawards.org/submissions eingereicht werden.Die Nominierungen für die 31. jährlichen Screen Actors Guild Awards werden am Mittwoch, den 8. Januar 2024 bekannt gegeben. Die Abstimmung erfolgt durch die robuste und vielfältige Mitgliedschaft von 119.000 Darstellern der SAG-AFTRA und ist damit der größte Abstimmungskörper im Awards-Zirkus.