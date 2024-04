Bundesliga-Deal zwischen Sat.1 und Sky wird nicht fortgesetzt

TV-News

2022 hatten ProSiebenSat.1 und Sky Deutschland eine Kooperation für vier Free-TV-Spiele geschlossen. Mit dem Ende der aktuellen Saison läuft der Deal nun aus.

Im Herbst 2022 haben sich die beiden Unterföhringer TV-Konzerne Sky Deutschland und ProSiebenSat.1 Media SE auf eine Kooperation für die Übertragung der Bundesliga in Sat.1 verständigt. In den Spielzeiten 2022/23 und 2023/24 sicherte sich der Bällchensender insgesamt vier Spiele – zusätzlich zum vorhandenen Sportrechtepaket, das Sat.1 die Übertragung der Erstliga-Partien am 1., 17. und 18. Spieltag sowie der Relegations-Spiele und des Supercups bis einschließlich der kommenden Saison 2024/25 ermöglicht. Eingefädelt hatte den Deal unter anderem der damalige «ran»-Sportchef Alexander Rösner, der inzwischen die Seiten gewechselt hat und Chefredakteur von Sky Sport ist.Ein letztes Spiel dieses Rechtedeals steht noch aus. Sat.1 hat nun bekannt gegeben, dass man am 4. Mai das Spitzenspiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern München am 4. Mai übertragen wird. Nachdem Bayer 04 Leverkusen bereits am vergangenen Wochenende die Meisterschaft klar gemacht hatte, geht es in dem Duell der beiden punktgleichen Mannschaften um die Vizemeisterschaft. Das Hinspiel gewann der Serienmeister aus München mit 3:0. Sat.1 beginnt die Übertragung um 15:00 Uhr aus der MHP Arena in Stuttgart.Gleichzeitig gab der Free-TV-Sender auch bekannt, dass die Kooperation zwischen der ProSiebenSat.1-Gruppe und Sky Deutschland mit der Begegnung des 32. Bundesliga-Spieltages enden wird. Von welcher Seite aus der Verzicht auf die Kooperation ausging, ist nicht bekannt. Sat.1 sicherte sich in den vergangenen Monaten sowohl mit den Sky-Spielen als auch mit den eigenen Partien stets hohe Reichweiten und Marktanteile. Kurz nach Rösners Sky-Wechsel fädelte Sky Deutschland jedoch einen weiteren Free-TV-Deal ein, diesmal nicht mit der Unterföhringer Sender-Gruppe, sondern mit RTL Deutschland. Bestandteil waren unter anderem die Übertragungsrechte der Formel 1 sowie zwei Zweitliga-Konferenzen pro Saison. Aktuell läuft zudem das Bieterverfahren der Bundesliga-Rechte für die Spielzeiten 2025/26 bis 2028/29. Welche Sender welche Pakete erwerben werden, wird sich in den kommenden Wochen entscheiden.Sicher ist aber, dass Sat.1 in diesem Frühsommer neben dem Stuttgart-München-Spiel auf jeden Fall auch die Relegationsspiele um den Aufstieg in die Bundesliga sowie 2. Bundesliga übertragen wird. An vier Abenden dürften dem Bällchensender somit wieder hohe Quoten gewiss sein.