Apple verlängert «For All Mankind»

Außerdem wird es einen Spin-Off mit dem Titel «Star City» geben.

Nach der von vom Feuilleton gefeierten vierten Staffel, die als "die am besten geschriebene Serie im gesamten Fernsehen" und als "überlegene Sci-Fi" gelobt wurde, hat die erfolgreiche und preisgekrönte Weltraum-Dramaserieauf Apple TV+ eine Verlängerung für die fünfte Staffel erhalten. Darüber hinaus werden Apple TV+ und die «For All Mankind»-Schöpfer Ronald D. Moore, Matt Wolpert und Ben Nedivi das «For All Mankind»-Universum mit einer brandneuen Spin-off-Serie,, erweitern, die von Nedivi und Wolpert geleitet wird. Beide Serien werden von Sony Pictures Television für Apple TV+ produziert."Unsere Faszination für das sowjetische Raumfahrtprogramm ist mit jeder Staffel von «For All Mankind» gewachsen", so die ausführenden Produzenten Wolpert und Nedivi. "Je mehr wir über diese geheime Stadt in den Wäldern vor den Toren Moskaus erfuhren, in der die sowjetischen Kosmonauten und Ingenieure arbeiteten und lebten, desto mehr wollten wir diese Geschichte über die andere Seite des Weltraumrennens erzählen. Wir können es kaum erwarten, gemeinsam mit unseren Partnern bei Apple und Sony das alternative Geschichtsuniversum von «For All Mankind» weiter auszubauen.""Mit jeder neuen Staffel baut «For All Mankind» weiterhin eine faszinierende Welt auf und fesselt ein globales Publikum durch eine qualitativ hochwertige Erzählung, die von Ron, Matt und Ben so geschickt entwickelt wurde", sagt Matt Cherniss, Head of Programming bei Apple TV+ . "Es gibt so viel zu entdecken, und wir können es gemeinsam mit unseren Partnern bei Sony kaum erwarten, in das nächste Kapitel des fesselnden «For All Mankind»-Universums einzutauchen."«Star City»ist eine solide Erweiterung des «For All Mankind»-Universums und ein treibender, paranoider Thriller, der uns zurück zum Schlüsselmoment in der Nacherzählung des Weltraumrennens führt - als die Sowjetunion als erste Nation einen Menschen auf den Mond schickte. Doch dieses Mal erkunden wir die Geschichte hinter dem Eisernen Vorhang und zeigen das Leben der Kosmonauten, der Ingenieure und der Geheimdienstler, die im sowjetischen Raumfahrtprogramm unter ihnen waren, und die Risiken, die sie alle eingingen, um die Menschheit voranzubringen. «Star City» wurde von Wolpert, Nedivi und Moore entwickelt. Nedivi und Wolpert fungieren als Showrunner und sind neben Moore und Maril Davis von Tall Ship Productions ausführende Produzenten.Die letzte Staffel von «For All Mankind» hat die Serie ins neue Jahrtausend katapultiert. In den acht Jahren seit der dritten Staffel hat Happy Valley seinen Fußabdruck auf dem Mars rasch vergrößert, indem es ehemalige Feinde zu Partnern gemacht hat. Wir schreiben jetzt das Jahr 2003, und der Schwerpunkt des Raumfahrtprogramms liegt auf der Erschließung und dem Abbau von äußerst wertvollen, mineralreichen Asteroiden, die die Zukunft von Erde und Mars verändern könnten. Doch die schwelenden Spannungen zwischen den Bewohnern der inzwischen ausgedehnten internationalen Basis drohen alles zunichte zu machen, worauf sie hingearbeitet haben.