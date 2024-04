«Dont Forget the Lyrics» geht Ende Mai weiter

US-Fernsehen

Emmy-Preisträgerin Niecy Nash führt durch die neuen Folgen.

Die dritte Staffel der musikalischen Spielshow, moderiert von Emmy-Preisträgerin Niecy Nash, wird am Donnerstag, den 23. Mai um 21.00 Uhr auf FOX und einen Tag später auf Hulu ausgestrahlt. Außerdem wird das Staffelfinale von «Farmer Wants a Wife», das ursprünglich für Donnerstag, den 9. Mai angekündigt war, nun am Donnerstag, den 16. Mai nach der Rückkehr von «I Can See Your Voice» ausgestrahlt.In «Don't Forget The Lyrics», moderiert von Emmy-Preisträgerin Niecy Nash, wird das musikalische Gedächtnis der Kandidaten auf die Probe gestellt, während sie dem Gewinn von 1 Million Dollar einen Song näher kommen. Die Kandidaten wählen Songs aus verschiedenen Genres, Jahrzehnten und Künstlern aus. Dann stehen sie auf der Bühne und singen zusammen mit der Live-Band im Studio, während der Text auf die Leinwand projiziert wird. Doch wenn die Musik stoppt und die Worte verschwinden, werden die Kandidaten den fehlenden Text richtig singen oder unter Druck erstarren? Wenn sie neun Songs richtig singen, bekommen sie einen Nr. 1 Hit präsentiert und singen den letzten fehlenden Text, um den Hauptpreis von 1 Million Dollar zu gewinnen. So einfach ist das: 1 Kandidat, 10 Songs, 1 Million Dollar.«Don't Forget The Lyrics!» wurde von Jeff Apploff entwickelt und wird von Apploff Entertainment, Bunim/Murray Productions und BiggerStage produziert. Als ausführende Produzenten fungieren Jeff Apploff, Garry Bormet, Rupert Dobson, Julie Pizzi, Pat Kiely, Sean O'Riordan und Niecy Nash.