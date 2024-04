Lennie James spielt «Mr. Loverman»

England

Das neue BBC-Drama basiert auf dem Bestseller-Roman von Bernadine Evaristo.

Die BBC und Fable Pictures («Hullraisers», «Rocks», «Wild Rose» , «Stan & Ollie») haben weitere Schauspieler fürbekannt gegeben, ein brandneues achtteiliges Drama, das auf dem gleichnamigen Roman von Booker-Preisträgerin Bernadine Evaristo aus dem Jahr 2013 basiert. Die Serie wird später in diesem Jahr auf BBC One und BBC iPlayer ausgestrahlt.Neben dem bereits angekündigten Lennie James («Save Me», «Line of Duty») in der Rolle des überschwänglichen Protagonisten Barrington Jedidiah Walker wird auch die dreifache Olivier Award-Gewinnerin Sharon D Clarke («Doctor Who», «Informer») als Carmel Walker, Barringtons Ehefrau über fünf Jahrzehnte hinweg, zu der Besetzung stoßen. Ariyon Bakare ( «Life» ► , «His Dark Materials») spielt Barringtons besten Freund und Seelenverwandten Morris De La Roux, während Tamara Lawrance («Get Millie Black») und Sharlene Whyte («Small Axe», «Stephen») Barringtons und Carmels Töchter Maxine und Donna spielen. Tahj Miles («Death in Paradise») verkörpert Donnas Sohn Daniel und den Enkel von Carmel und Barrington.Keenan Munn-Francis («Black Dog») spielt den jungen Barrington und Gabin Kongolo («Bariau») den jungen Morris. Lauren Akosia («Whitstable Pearl») stößt als junge Carmel, bekannt als Carmelita, zur Besetzung. Weitere Darsteller in der Serie sind Suzette Llewellyn («EastEnders»), Lochlann Ó Mearáin («Joyride»), Hopi Grace («Boiling Point»), Llewella Gideon («Top Boy»), Doreene Blackstock («Sex Education»), Kobna Holdbrook-Smith («The Split»), Juliet Garricks («Murder They Hope») und Clint Dyer («Mine»).Barrington Jedidiah Walker, von seinen Freunden Barry genannt, ist ein 74-jähriger, in Antigua geborener, lebenslustiger Mann aus Hackney, der für seinen guten Geschmack und seine Vorliebe für Retro-Anzüge bekannt ist. Seine 50-jährige Frau Carmel vermutet, dass Barry sie mit anderen Frauen betrügt. Sie ahnt nicht, was wirklich vor sich geht: eine heimliche, leidenschaftliche Affäre mit seinem besten Freund und Seelenverwandten Morris. Nun steht Barry vor dem letzten Kapitel seines Lebens und muss große Entscheidungen treffen, die seine ganze Familie zwingen, ihre Zukunft in Frage zu stellen.