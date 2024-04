Nat Geo Wild begrüßt die Zuschauer in der «Welt der Wale»

TV-News

Die neue vierteilige Dokumentationsserie von James Cameron ist sonntags zu sehen.

Der Dokumentationssender National Geographic Wild hat die neue Serieangekündigt, die ab 2. Juni 2024, sonntags um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird. Hinter der Doku-Reihe steht Oscar-Preisträger James Cameron, der nicht nur seinen Namen für das Projekt verkaufte. Cameron war selbst an der Kamera aktiv.Im Mittelpunkt von «Die geheimnisvolle Welt der Wale» stehen fünf verschiedene Walarten: hochintelligente Orcas, majestätische Buckelwale, gesellige Belugas, mysteriöse Narwale und in extreme Tiefen tauchende Pottwale. Über einen Zeitraum von drei Jahren wurden die Tiere an unterschiedlichen Drehorten rund um den Globus begleitet. Entstanden ist ein einzigartiges Porträt, das erstaunliche Einblicke in die Jagdstrategien, die Kommunikationsfähigkeiten und die Lebensweise dieser bemerkenswerten Unterwassergiganten liefert.Cameron zoomt mit der Kamera heran und zeigt, wie ähnlich Wale den Menschen in vielerlei Hinsicht sind – ob es nun um ihre Intelligenz, emotionale Bindungen oder die Aufzucht des Nachwuchses geht. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erleben die Meeresbewohner dabei aus nächster Nähe und lassen sich von ihnen verzaubern.