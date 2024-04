«Dunkle Wasser» im ZDF

TV-News

Der Spielfilm ist mit Christoph Luser und Salka Weber besetzt.

Die Mainzer Fernsehstation ZDF setzt am Montag, den 27. Mai 2024, um 20.15 Uhr auf den Spielfilm. Die Sendung ist bereits eine Woche vorab in der Mediathek zu sehen und wird regulär um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Ralph Werner schrieb das Skript, das von Riahi Brothers umgesetzt wurde. Christoph Luser, Salks Weber, Anna Tena und Fritz Karl übernehmen die Hauptrollen, auch Erwin Steunhauer, Emilia Leytner und Peter Mitterrutzner sind zu sehen.Die Leiche einer 17-Jährigen wird aus dem Mattsee gezogen. Der im gleichnamigen Ort aufgewachsene Chefinspektor Dorner übernimmt den Fall. Da er nach einem traumatischen Erlebnis mehrmals negativ im Dienst aufgefallen ist, wird ihm die junge Ermittlerin Alex als "Aufpasserin" zugeteilt. Schnell wird der Fall persönlich für Dorner. Die Tote ist die Tochter seiner Jugendfreundin. Seine Nähe zu den Beteiligten ist Alex nicht sehr geheuer, doch sie bringt auch Vorteile. Einer der Verdächtigen ist der Kleinkriminelle Max Kozak. Dorner ist überzeugt davon, dass Kozak der Mörder in seinem allerersten Fall war. Bewiesen werden konnte das aber nie.Bei einer Einvernahme kommt es zu einem schrecklichen Zwischenfall, der alles infrage stellt. Dorner muss nicht nur in seine eigene Vergangenheit eintauchen, sondern sich auch mit der düsteren Geschichte Mattsees auseinandersetzen. Und es gibt einiges, das er der zunehmend argwöhnisch werdenden Alex verschweigt. Doch aus den dunklen Wassern von Mattsee wird die Wahrheit ans Licht kommen.