NatGeo schaut auf «Europa von oben»

Die sechsteilige Serie beginnt Anfang Juni im Bezahl-Fernsehen.

Ab Mittwoch, den 6. Juni 2024, startet die sechste Staffel von. Die sechs neuen Folgen werden um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Ob die Magie der griechischen Inseln im türkisblauen Mittelmeer, die Naturwunder der Iberischen Halbinsel, der unverwechselbare Charme der polnischen Ostsee, die verborgenen Schätze des Balkans, die malerischen Landschaften Großbritanniens oder die raue Schönheit Lapplands ganz im Norden des Kontinents – jede Episode von «Europa von oben» ist eine Hommage an die einzigartigen Charakteristika europäischer Regionen, die von oben betrachtet besonders eindrucksvoll zur Geltung kommen.Die Doku-Serie bietet dabei nicht nur spektakuläre Ansichten, sondern auch Einblicke in die Errungenschaften, die die Nationen Europas prägen. Die spektakuläre Luftreise startet diesmal auf den griechischen Inseln, die Jahr für Jahr Millionen von Besuchern in ihren Bann ziehen. Kameras zeigen die majestätische Schönheit der Skyline von Santorin und erkunden eine imposante Festung auf Korfu. Außerdem steht ein Besuch auf dem Eiland Hydra auf dem Programm, wo Maultiere die Fahrzeuge ersetzen.Auf der Iberischen Halbinsel verfolgt die Serie in der Küstenstadt Benidorm eine Fensterputzaktion in schwindelerregender Höhe und ist bei einer lebhaften Blumenparade in der Metropole Valencia dabei. Doch hier ist die Reise noch lange nicht vorbei. In weiteren Folgen blickt «Europa von oben» unter anderem auf ein gigantisches Schiffshebewerk in Polen, begleitet einen feierlichen Neujahrsumzugs mit Fackeln in Großbritannien sowie eine bizarr anmutende Monsterparade in den bulgarischen Bergen.