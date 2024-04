«Let's Dance» hält «The Voice Kids» weiter klein

Quotennews

Mit «Let's Dance» gegen «The Voice Kids» ergibt sich seit mehreren Wochen das klassische private Show-Duell. Der klare Sieger ist Woche für Woche das RTL-Angebot.

Mit der aktuellen Rundekann man beim Bällchensender allenfalls zufrieden sein. Die gestrige fünfte Ausgabe der Staffel reiht sich mit 1,32 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 5,4 Prozent nahtlos ein, in die Liste der "ordentlichen" Leistungen. Im Vorjahr 2023 sah das noch anders aus, erst die letzten drei Folgen verloren die 6-Prozent-Marke, in diesem Jahr schaffte erst eine Ausgabe diesen Wert. Jedoch ist die Gesamtreichweite nicht gänzlich entscheidend, gerade bei den privaten Angeboten fällt der scharfe Blick auf die Zielgruppen, wo «The Voice Kids» jedoch auch nicht glänzen kann. Lediglich eine Folge, die vom 29. März, holt sich mit 0,55 Millionen Umworbenen einen zweistelligen Marktanteil von 11,2 Prozent. Gestern kamen mit 0,42 Millionen Werberelevanten, kritisch gesprochen, lediglich gute 9,0 Prozent zusammen.Mit der Konkurrenz kann sich Sat.1 hier nicht herausreden, wenn es auch in den letzten Wochen fürmehr als nur ordentlich läuft. Mit der gestrigen Ausgabe sichert sich der Köln-Sender 3,63 Millionen Zuschauer, womit die 17. Staffel in jeder der bisherigen regulären Ausgaben bei mehr als drei Millionen Zuschauern bleibt. Bei den 14- bis 49-Jährigen erlaubt sich das Tanz-Format ebenfalls keinen Fehltritt. 0,96 Millionen werberelevante Zuschauer sorgen für starke 22,1 Prozent am Markt. Dass es wohl einen Zusammenhang zwischen dem RTL-Erfolg und den mäßigen Sat.1-Zahlen gibt, zeigt der 29. März. Unter dem Titel «Die Magic Moment der Profis» zeigt RTL gewissermaßen einen Rückblick, das gefällt den Zuschauern nicht wirklich - 2,14 Millionen Zuschauer sind das Ergebnis. Bei Sat.1 schraubte sich die Reichweite direkt auf 1,69 Millionen hoch, die Zielgruppe zeigt die bislang einzige zweistellige Leistung an diesem Tag.Demnach einfach gesprochen: Ist RTL stark, muss sich Sat.1 ordentlich strecken. Jedoch ist dieser Schluss zu einfach, denn das Duell «Let's Dance» gegen «The Voice Kids» gibt es bereits länger, das Sat.1-Angebot lässt 2024 schlichtweg nach. Fernab des Primetime-Duells schaltete die bunte Kugel um 22:50 Uhr zuund RTL beendet den Abend mit. Bei Sat.1 verweilen 0,61 und 0,21 Millionen Zuschauer, die Marktanteile sinken so auf 3,7 und 6,2 Prozent. RTL kann sich ab 23:30 Uhr auf noch 1,96 Millionen Zuschauer verlassen, der Marktanteil sinkt so marginal auf 16,3 Prozent. Die Zielgruppe bringt mit 0,47 Millionen Umworbenen und 17,8 Prozent den erfolgreichen Freitag zu Ende.