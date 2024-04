Netflix kauft Kardashian-Serie «Calabasas»

US-Fernsehen

An dem Projekt arbeitet auch die «Pretty Little Liars»-Erfinderin I. Marlene King mit.

Nach Informationen des US-Branchenblattes "Variety" hat Netflix die Seriegekauft. Produzentinnen der Serie sind Kim Kardashian, Emma Roberts und «Pretty Little Liars»-Erfinderin I. Marlene King. Die Serie basiert auf dem Buch "If You Lived Here You'd Be Famous by Now“ von Via Bleidner, das 2021 erscheinen wird.Die Serie handelt von einem 16-jährigen katholischen Schulmädchen, das sich auf ungewohntes Terrain begibt, als sie auf die Calabasas High wechselt. King wird die Serienadaption schreiben und als Showrunner fungieren. Kardashian fungiert zusammen mit King und ihrer Partnerin Lauren Wagner über Long Lake Media als ausführende Produzentin. Weitere ausführende Produzenten sind Roberts, Karah Preiss und Matt Matruski für Belletrist Productions und Alexandra Milchan unter ihrem Crescentline-Banner. Das Projekt wird derzeit von Netflix entwickelt.Kardashian ist selbst eine Einwohnerin von Calabasas, da die Stadt häufig in der Reality-Serie «Keeping Up With the Kardashians» und in Hulus «The Kardashians» auftaucht. Neben der Serie «Calabasas» sicherte sich Netflix im vergangenen Jahr auch die Rechte an der Komödie «The Fifth Wheel» mit Kardashian als Hauptdarstellerin.