ITV stellt «Vera» ein

Das weltweit erfolgreiche Drama von ITV und ITVX, produziert von Silverprint Pictures, einem führenden unabhängigen Produzenten, wird nach den Dreharbeiten zur neuen Staffel eingestellt. Die legendäre Film-, Theater- und Fernsehschauspielerin Brenda Blethyn OBE wird für eine letzte Staffel in die Rolle der Vera zurückkehren.Die für einen Academy Award und einen Emmy nominierte Schauspielerin hat bestätigt, dass sie sich entschieden hat, den berühmten Trenchcoat und den Hut der DCI Vera Stanhope nach den Dreharbeiten zur 14. Staffel in diesem Sommer an den Nagel zu hängen, die sie zusammen mit den Schauspielern, der Crew und dem Produktionsteam, die sie als Freunde schätzt, in ihrer geliebten Region Northumberland und im Nordosten Englands drehen wird.Seit Beginn der Dreharbeiten zu Vera im Jahr 2011, inspiriert von der Figur der Bestsellerautorin und Diamond Dagger-Preisträgerin Ann Cleeves, hat Brendas Liebe, Leidenschaft und Appetit für das Drama und die Figur der Vera nie nachgelassen.Brenda Blethyn kommentiert: "Die Arbeit an "Vera" war von Anfang bis Ende ein Vergnügen und ich bin traurig, dass ich mich jetzt verabschieden muss. Aber ich bin so stolz auf das, was wir in den letzten vierzehn Jahren erreicht haben. Ich werde immer der wunderbaren Ann Cleeves dankbar sein, die «Vera» geschaffen hat, und Elaine Collins, die es für richtig hielt, mich für die Rolle zu besetzen. Die Produzenten, die Traumbesetzung und die Crew waren fabelhaft und ich werde sie vermissen, aber ich werde ihr großes Talent, die Kameradschaft, das Lachen und die Freundlichkeit, die wir miteinander geteilt haben, und die Freundschaft der Menschen im Nordosten und unserer Fans auf der ganzen Welt nicht vergessen. Ich danke ihnen von ganzem Herzen.Die Kreativdirektorin von Silverprint Pictures, Kate Bartlett («Shetland»), hat viele der Serien von Anfang an produziert. ITV hat bisher 54 Episoden in Auftrag gegeben und vor kurzem zwei weitere Zweistünder bestätigt, die die 14. und letzte Serie des Dramas bilden werden.