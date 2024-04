Roku macht mit «Great American Baking Show» weiter

US-Fernsehen

Auch «Honest Renovations» wird mit einer neuen Staffel zurückkehren.

Roku gab heute Pläne bekannt, die Roku-Original-Serienundzu erweitern, indem brandneue saisonale Specials für beide Serien genehmigt werden und «The Great American Baking Show» vorzeitig um eine dritte Staffel verlängert wird. Die ersten Staffeln beider Serien waren an ihren jeweiligen Eröffnungswochenenden die Nummer 1 unter den On-Demand-Titeln auf The Roku Channel. Die zweiten Staffeln beider Serien werden später in diesem Jahr starten. Die Projekte werden das Programm des Roku Channels im Bereich Essen und Wohnen weiter stärken, das auch innerhalb der Roku-Plattformbereiche „All Things Food! und „All Things Home“ kuratiert wird.„«The Great American Baking Show» und «Honest Renovations» stehen mit ihren fantastischen Talenten und herzerwärmenden Geschichten beispielhaft für das Beste, was Roku Originals zu bieten hat", sagt Brian Tannenbaum, Head of Originals, Roku Media. "Wir sind stolz darauf, weiterhin auf dem Erfolg dieser bekannten Serien aufzubauen, die bei Millionen von Roku-Streamern großen Anklang gefunden haben.""Wir können es kaum erwarten, in das kultige Zelt zurückzukehren, um die nächste Gruppe von Bäckern kennenzulernen und Ihre Lieblingsprominenten und -athleten auf die Probe zu stellen", so Zach Cherry und Casey Wilson, die Moderatoren von «The Great American Baking Show». "Die Moderation von «The Great American Baking Show» hat bereits so viel Spaß gemacht - wir können es kaum erwarten, den Zuschauern zu zeigen, was wir für die dritte Staffel und diese brandneuen Specials, die es nur auf dem Roku Channel gibt, backen werden."